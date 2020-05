5 millió eurós világbajnoki bónuszt tartalmazhat Ricciardo szerződése a Renault-nál

Daniel Ricciardo az év egyik legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy 2018 nyarán aláírt a Renault-hoz. A Red Bullt is sokkolta a bejelentés, és valószínűleg a franciákat is meglephette a váltás, mivel úgy tűnt, hogy az ausztrál már mindenben megállapodott az osztrákokkal.

A tapasztalt versenyző a mezőny egyik legjobb fizetéséért cserébe hagyta ott a Red Bullt, és ezzel együtt az élmezőnyt is, mivel a Renault még mindig csak a középcsapatokhoz tartozik, ráadásul tavaly elvesztették a 4. helyüket a konstruktőri bajnokságban.

Ricciardo sokat nem várt az újabb szerződésével, mivel úgy döntött, még az idei első versenyek előtt aláír a McLarenhez, ahol körülbelül fele annyi lesz az alapbére. A bónuszaival azonban a két év alatt akár több mint 90 millió eurót is kereshet.

A Sportune beszámolója szerint a Renault-val aláírt szerződése is tartalmaz nagy bónuszokat a 20 milliós fizetése mellett. Ez magában foglalta azt a bónuszt is, ha a csapat a bajnokságot az első négy hely valamelyikén zárja. Ez plusz 5 millió eurót jelentene, amire még lehet esély, mivel Ricciardo a 2020-as szezont a Renault-val fejezi be.

Kérdés, hogy mindez hány versenyre vonatkozik, és a jelenlegi helyzetben milyen esetleges záradékok léphetnek érvénybe, amik akár csökkenthetik is ezt az összeget. A Forma-1 gazdasági helyzete igen eltérő tavalyhoz képest. Mindez, ha nem lenne elég, Ricciardo további 5 millió eurót keresne a Renault-nál, ha megnyerné a bajnokságot.

Ricciardót nyilvánvalóan kevésbé érdekelheti a pénz, mivel a McLarennel kötött megállapodása nem olyan jövedelmező, mint amit a Renault-val írt alá két évvel ezelőtt. A pontszerzésért azonban 400 ezer dollár ütheti a markát, míg a győzelmekért 1 milliót kaphat.

