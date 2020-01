2012 óta nem volt ilyen jó a Forma-1 nézettsége

A Forma-1 idei televíziós nézettségi száma 2019-ben 1,922 milliárd volt, ami a legnagyobb 2012 óta, és 8%-os növekedést jelent 2018-hoz képest. Már sorozatban a harmadik évben nő ez a szám, és csak a 20 legnagyobb piacon 1,781 milliárd tekintette megtekintése volt a futamoknak.

A sorozat Braziliában, Németországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában volt a legnépszerűbb, mindegyik helyen százmilliónál nagyobb nézettséget produkált. A legnagyobb növekedést a lengyel (+256%), illetve az észak-afrikai és közel-keleti régió (+228%) mutatta.

Rajtuk kívül jelentős növekedést mutatott be a görög, a holland, és a német nézettségi mutató is, miközben a közönség folyamatosan nő az Egyesült Államok, és Kína esetében is, előbbiben 7, utóbbiban 5%-kal nőtt a megtekintések száma.

Egyéni nézők esetében a 2019-es szezonban stabil maradt a sorozat, 20 legnagyobb piacukon 405,5 millió nézővel, ami 0,3%-os növekedés, míg világszerte 471 millió nézőt regisztráltak, ami enyhe, 4%-os csökkenés.

Az egyéni nézők tekintetében Brazilia, Kína, Németország, az USA, és Olaszország az első öt, Kubica visszatérése miatt szintén Lengyelország, és egy új médiaszerződésnek köszönhetően pedig a Közel-Kelet produkálta a legnagyobb nézőszám-emelkedést.

A 21 versenyből 19-et többen követtek figyelemmel, mint tavaly. Az Olasz Nagydíj volt a legnépszerűbb, 112 millió nézővel, ami a 2016-os Mexikói Nagydíj óta a legnépszerűbb esemény volt.

Összességében a versenyek, és az időmérő edzések nézettsége enyhén, a szabadedzéseké, a futamok ismétléséé, illetve a különböző magazinoké 10% feletti számmal emelkedett.

A Formula 1 közönsége a közösségi médián is komolyan nőtt, Facebook, Twitter, Instagram és Youtube-oldalukat összesen 24,9 millió ember követi, ez a világ összes bajnoksága között a leggyorsabban növekedő szám.

A közösségi médiatartalom fogyasztása is komoly emelkedésnek indult, például az ezeken megosztott videókat összesen 3,1 milliárd alkalommal tekintették meg (ez 60,9%-os növekedés).

