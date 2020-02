180 millió fontos szerződésről tárgyalhat Hamilton a Mercedesnél: elképesztő összeg

Lewis Hamilton jelenlegi kontraktusa az év végén érvényét veszíti, és a pletykák szerint benne van a pakliban, hogy csapatot vált. A Ferrari tavaly év végéig soha azelőtt nem beszélt nyilvánosan Hamilton szerződtetésének lehetőségéről.

Mattia Binotto csapatfőnök jó opcióként nyilatkozott a hatszoros világbajnokról, miután Maranellóban egyelőre csak Charles Leclerc jövője biztosított. A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel szerződése csak az év végéig szól.

A korábbi hírek arról is szóltak, hogy Hamilton már évekkel ezelőtt is kapcsolatban állt a Ferrarival, és megpróbálta elfoglalni Vettel helyét, de az üzlet végül nem jött létre. A háttérében sok olyan dolog lehet, amikről csak kevesen tudnak.

Hamilton tagadta, hogy évi 90 millió dollárt kérne, és elmondása szerint még nem tárgyaltak az új szerződéséről. Toto Wolff, a Mercedes csapatának embere is ezt erősítette meg. Az osztrák és a brit a csapat karácsonyi partija óta nem is találkoztak.

Ez az időszak most lezárult, és a felek újra leülhetnek egymással. A The Sun jelentése szerint a tárgyalások egy új, 180 millió fontot meghaladó mega-üzletről szólhatnak. Wolff tavaly év végén még azt mondta, 25% esélyt lát arra, hogy Hamilton csatlakozik a Ferrarihoz.

Erre azonban lehetséges, hogy most még kisebb az esély, hiszen Hamilton nagyon jól érzi magát a Mercedesnél, ahol 2014 óta a legjobb autókat vezetheti. Idén pedig már hétszeres világbajnok lehet, ami azt is jelenti, hogy beérheti Michael Schumachert.

A 35 esztendős rekorder akár további 3 évvel is hosszabbíthat, mellyel hatalmas összeget tehetne zsebre. Ez a 180 millió font valóban egy olyan pénzmennyiség, amit felfogni is nehéz, így Hamilton messze a legjobban kereső pilóta lehetne az F1-ben, de globális szinten is az elitben maradna.

A Mercedes közben nagy erőkkel készül a 2020-as autójának bemutatójára. A címvédő ma érkezik meg a főhadiszállásra, közvetlen azelőtt, hogy a W11-et pénteken pályára küldenék Silverstone-ban egy shakedown keretén belül.

