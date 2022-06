Zsinórban negyedszer is a pole-ban Charles Leclerc! Charles Leclerc Bakuban megszerezte a pole-pozíciót egy izgalmas kvalifikáción, ahol a Q2 és a Q3 is egy tüzijátékot hozott. Az utolsó körön Perez is megelőzte Verstappent, így ő indulhat az első sorból.