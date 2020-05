Zlobin Marko koronavírusos kijelentéséről: Kemény lépés lenne, de igaza van

Helmut Marko korábban viccelődött arról, hogy mennyivel jobb lenne, ha a pilótáik most elkapnák a vírust, mert az akkor nem akadályozná Max Verstappent sem, amikor a világbajnoki címért küzdene 2020-ban.

„Attól tartok, hogy rengeteg pilótát lesz nagyon stresszes, vagy akár depressziós a jelenlegi helyzetben” – nyilatkozta Zlobin, aki az első orosz pilóta volt, aki eljutott a tesztpilótai szerepkörig a Forma-1-ben.

„A pilóták nagyon érzékeny emberek”- mondta a Russian Sports Boksz-nak. „Ők a profi sportolók egy különleges kategóriáját képviselik. Nagyon sokat edzenek, és tele vannak energiával, de nagyon sebezhetőek is.”

Zlobin aggódik amiatt is, hogy ez a stressz látható lesz majd akkor is, amikor visszatérnek a versenyek is. „Látni fogunk pár különös összeütközést, és balesetet.”

Az orosz pilóta szerint az online versenyeket sem lehet összehasonlítani a valósággal. „Ez olyan, mint szójával pótolni a húst. A motorsportok mind a veszélyről és a kockázatról szólnak, de ez hol van a virtuális versenyeken? Teljesen értelmetlen az egész.”

Zlobin, aki korábban egy moszkvai illegális utcai versenyen is részt vett, igazat adott Helmut Markonak abban, hogy jobb lenne, ha a pilóták még most elkapnák a koronavírust.

„Kemény lépés, de attól tartok, hogy valamennyire igaza van. Ha valaki megfertőződne, az egy Forma-1-es pilóta egészségével, és megfelelő egészségügyi ellátással meg se látszódna. Ezek a fiatal pilóták csak kifújják az orrukat, és már ki is alakult az immunitás.”

Marko azóta hivatalosan is tagadta, hogy bármikor is arról beszélt volna arról, hogy szándékosan megfertőzte volna a pilótákat. Abban azonban biztos, hogy ő fertőzött volt, de mire már Melbourne-be utazott, már meggyógyult.

