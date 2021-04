Zandvoortban nem szeretnék, ha megismétlődne az ausztrál helyzet

A Holland Nagydíjnak a tervek szerint már tavaly vissza kellett volna térnie, de végül a vírushelyzet miatt mégsem rendeztek Zandvoortban futamot. A helyszínt már mindenki nagyon várja, hiszen a felújítások után több kanyart is jelentősen megdöntöttek, hogy javítsák az előzési lehetőségeket a homokdűnék között.

Az idei programban a 13. verseny lesz a holland viadal, amelyet a tervek szerint szeptember elején rendeznek majd meg. Mivel azonban még mindig tart a járvány, így érdemes minderről feltételes módban beszélni.

A szervezők most attól tartanak, nehogy megismétlődjön Ausztrália esete. Itt nem is arról van szó elsősorban, ami idén történt, amikor is a szezonnyitónak szánt futamot végül novemberre halasztották, hanem arról, ami 2020-ban esett meg velük.

Még több F1 hír: Norris: Azért végeztünk Perez előtt szombaton, mert jobbak vagyunk

Akkor tényleg pár órával a kezdés előtt kellett lefújni mindent, mivel a McLarennél pozitív esetekről adtak hírt, a csapat pedig visszalépett a részvételtől. Egy ilyen helyzetnek viszont komoly pénzügyi következménye lenne bármelyik esemény esetében.

A holland Formule1.nl-nek a zandvoorti pálya ügyvezetője, Robert van Overdijk elmondta, hogy a szeptemberi futamukra júliusban kezdenek majd el komolyabban készülni. „Az igazi költségek akkor jönnek, amikor elkezdesz mindent felépíteni. Nézzük meg, mi történt tavaly Ausztráliában: az utolsó másodpercben fújták le, és ennek komoly anyagi vonzata volt.”

„Szóval fontos, hogy mindent tisztán lássunk. Ha ez nem lehetséges, akkor meg kell fontolnod, hogy vállalod-e a kockázatot vagy sem. Mi nem hisszük viszont, hogy idáig fajulnának a dolgok. Idővel minden kitisztul majd.”

Az AlphaTauri komolyan készül a következő három futamra