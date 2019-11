Zandvoortban egészen egyedi utolsó kanyart kínálnak

A Holland Nagydíjról még tavasszal született döntés, a tervek szerint 2020-ban Zandvoortban is megáll a száguldó cirkusz. Bár az előkészületek a hírek szerint nem zökkenőmentesek, de a holland pálya szervezői biztosak benne, hogy nem lesz gond, és jövőre rajthoz állhat a Forma-1 mezőnye a zandvoorti aszfalton, amely a vezérigazgató szerint egészen különleges élményt készül okozni a pilótáknak.

Van Overdijk egy holland rádiónak nyilatkozva vezetett be a pálya átalakításának részleteibe. "Az utolsó kanyar lesz a felújított pálya legizgalmasabb része. A kanyar 32 százalékos dőlésszögben lesz kialakítva. Szóval a szintkülönbség körülbelül négy és fél méter lesz. A terveink között egy amerikai kanyar kialakítása szerepelt egy európai pályán. Ez abszolút egyedi" - mondta a holland pálya első embere az Arie Luyendyk kanyarról.

"A harmadik kanyarban pedig szintén lesz emelkedés, ez egy parabolika lesz, szóval két autó simán be tudja majd venni akár egymás mellett is, és ami ennél is fontosabb, hogy hasonló sebességgel. A dőlésszög 8 és 18 fok között fog mozogni" - mesélte el Van Overdijk, aki nem osztja azok kétségeit, akik szerint nem szabadott volna hozzányúlni a történelmi kialakításhoz.

"Természetesen Zandvoortnak nagy neve van, történelmi neve. De ha egy pályát egy az egyben meg akar az ember tartani, akkor az azt jelenti, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy régen minden jobb volt. És ez persze nincs így, szóval emiatt nem aggódom" - tette hozzá a kételkedő hangokhoz a vezérigazgató.

És hogy hogy állnak az előkészületek? Készen lesznek-e mindennel a 2020. májusában rendezendő F1-es viadalra? "A megfelelő irányba haladunk, a papírokkal, engedélyekkel és a néhány peres üggyel, amit már meg is nyertünk. Ez utóbbinak természetesen nagyon örülünk. Zandvoort önkormányzatával mindent körültekintően kezelünk, de teljesen biztosak vagyunk benne, hogy sikerrel járunk a végén" - mondta a különböző ügyekről Van Overdijk.

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.