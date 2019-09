„Zandvoort készen fog állni 2020-ra!”

A pályát és az infrastruktúrát is felül kell még vizsgálni azelőtt, mielőtt május 3-án megrendeznék az első Holland Nagydíjat 1985 óta. A munkához pedig nem csak az FIA, hanem a helyi hatóságok jóváhagyása is szükséges, emellett pedig környezeti szempontokat is figyelme kell venni a pálya elhelyezkedése miatt.

Erről Jan Lammers, a Holland Nagydíj főnöke nyilatkozott a Motorsport.com-nak. Lammers bizakodó, hogy hiába a sok munka, végezni tudnak vele időben.

„Még rengeteg dolgot kell elvégeznünk, de keményen dolgozunk az ügyön. És ahogy Max Verstappen sem kételkedik abban, hogy hogyan tud teljesíteni egy versenyen, úgy mi is magabiztosak vagyunk azt illetően, hogy minden munkát el tudunk végezni. Szerintem a jövő évi eseménnyel sokakat meg fogunk lepni.”

„Szeptember végére már sok akciót lehet majd látni. Október elején folytatódni fog a munka, és mire felállítjuk a karácsonyfát, már rengeteg dologgal készen leszünk. Minden terv készen áll, a partnereink pedig a szakértelmükkel simán ki tudják vitelezni a munkát. Tehát jövő ilyenkor már egy gyönyörű pálya lesz itt.”

A pletykák ellenére Lammers kijelentette, nincsenek késésben a munkával.

„Nem akarok most minden egyes részletet elárulni, de természetesen Zandvoort most egy népszerű téma Hollandiában. Tehát a média írni is akar róla. Ha pedig nincsenek hírek, akkor ők maguk fognak keresni. És persze mindig lehet valami negatívat találni. Viszont nincs miért aggódni. A pálya készen fog állni május 3-ra. És szerintem érdemesebb azokra az emberekre hallgatni, akik tudják, hogy mi a tényállás, nem pedig azokra, akik csak kiáltanak valamit.”

„Az FIA-nak még meg kell adnia a formális jóváhagyását. De persze a FOM-nak komoly tapasztalata van az FIA-val. Szóval ha jóváhagyják, azt el kell küldeniük az FIA-nak, és az ezt követő dolgok valószínűleg már csak formalitások. Tudjuk, hogy milyenek az FIA szabályai adta keretek.”

Lammers elismerte, hogy vannak kihívások a munka elvégzése során, de szerinte a nehézségek néha kreativitáshoz vezetnek.

„Azt gondolom jól haladunk, és elégedettek is vagyunk. Jelenleg minden a keretek közé esik és kontrollálható. Természetesen nem lehet mindent előre tudni, de próbálunk annyira felkészültek lenni, amennyire csak lehetséges. Néha pedig a nehézségek kreativitáshoz vezetnek. Például az úttal kapcsolatos nehézségünk is kreativitáshoz vezetett. Ezért a célunk az lett, hogy ez legyen a legfenntarthatóbb nagydíj, és minél többen menjenek biciklivel a versenyre.”

„Emellett a községgel, a tartománnyal és a kormánnyal is lesz még dolgunk, ugyanis Hollandia 35 éve nem rendezett versenyt. Szóval most mindenki kihívásokba ütközik. De mindenki véleményét és felelősségi körét tiszteletben kell tartanunk. Minden a terv szerint halad, egyelőre jók vagyunk. Nem vagyunk könnyelműek, azonban magabiztosak vagyunk, hogy egy egyedi verseny lesz a Holland Nagydíj, olyan, mint egy fesztivál.”

