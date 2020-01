Zandvoort fesztivált rendezne, hogy Verstappen nélkül is erős legyen

Május 1. és május 3. között kerül megrendezésre a Holland Nagydíj, ami utoljára 1985-ben szerepelt a Forma-1 versenynaptárában. Zandvoort visszatérésében minden bizonnyal komoly szerepe volt a Red Bull versenyzőjének, Max Verstappennek is, aki 17 évesen mutatkozott be az F1-ben, 22 éves korára pedig már nyolc futamgyőzelemnél jár.

Nemrégiben arról is beszámoltunk, hogyan áll a pálya építése, most pedig a pálya igazgatója, Robert van Overdijk nyilatkozott a Telegraafnak arról, hogy a Max Verstappen utáni jövőjüket is meg akarják teremteni.

„Ha elkezdesz egy ehhez hasonló procedúrát, hinned kell abban, hogy működni fog. Mindenre gondolnod kell, ami csak az utadba kerülhet, és fel kell készülnöd mindenre.”

„Én komolyan hiszek abban, amit itt csinálunk, de a nagyobb történetben is. Hiszek a forma-1-es pályában, amihez más fejlesztések is csatlakozhatnak, mint ahogy a tengerpartokhoz hotelek, úgy a versenypályához egy konferenciahelyszín. Ez egy különleges helyszín.”

Jelenleg a Holland Nagydíj a következő 3 szezonra van bebiztosítva a versenynaptárban.

„Ezen időszakon belül fel fogunk építeni egy versenyfesztivált, amelyet a Lowlandshez vagy a Zwarte Cross fesztiválhoz lehet hasonlítani. Egy olyasvalamit akarunk felépíteni, aminek erős híre van, méghozzá annyira erős, amelyet akkor is tovább tudunk vinni, ha Max Verstappen már nem fog versenyezni. Fel akarjuk helyezni a pályát és Zandvoortot a térképre a következő 10 évben.” – mondta Van Overdijk.

