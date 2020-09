Zak Brown komoly csatára számít 2022-től

A sorozat nagy reményekkel mutatta be a teljesen újragondolt sport- és technikai szabályokat, melyeket annak érdekében hoztak meg, hogy csökkentsék a csapatok közötti különbséget a következő szezonban. Ezt azonban egy évvel el kellett halasztani a koronavírus-járvány miatt.

Zak Brown McLarenje egészen a kilencedik helyig csúszott vissza a konstruktőrök között 2017-ben, még a Honda-korszak végén, de 2018 sem sikerült sokkal jobban a Renault-val. Ez pedig komoly újjászervezést indított be Wokingban, melynek fontos része volt, hogy megérkezett Andreas Seidl csapatfőnöknek.

A csapat tavaly már visszatérhetett a dobogóra is, miközben megszerezték a bajnoki negyedik helyet. Idén pedig már két top hármas helyezésük van, és tartják a harmadik helyet a csapatok pontversenyében.

Brown azonban elmondta, hogy a McLarennek komolyan oda kell figyelnie az olyan ellenfelekre, mint a Racing Point és a Renault, akik rendelkeznek a megfelelő forrásokkal, és 2022-őt célozták meg az áttörés évének.

„A mi végső célunk az, hogy elkapjuk azt, aki az első helyen áll, és ez a Mercedes csapata már elég régóta” – mondta Brown. „Nyilván feltüzel minket, hogy a Ferrari ellen küzdhetünk, mert tavaly nem ez volt a helyzet, és már jó ideje nem tapasztaltunk ilyesmit.”

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Szerintem a 2022-es újraindítás remek lehetőséget biztosít majd nekünk is. Ezt elmondva viszont a Renault erősen jön felfelé, a Racing Point is gyors, és most szerződtettek egy négyszeres bajnokot.”

„Bár el szeretnénk kapni az előttünk álló két csapatot, nagyon oda kell figyelnünk, és fel kell ismerjük a mögöttünk álló alakulatok által jelentett veszélyt is, mivel mindannyian komoly ellenfelek leszünk, amikor bevezetik a költségvetési limitet.”

„Mindenki tiszta lappal indul neki, ami pedig azt jelenti, hogy egy remek Forma–1-es korszak áll előttünk” – zárta mondandóját Zak Brown. A sorozat jövőre vezeti be a 145 millió dolláros költségvetési plafont, amely szépen lassan lemegy majd 135 millióra a 2023-as szezontól kezdődően.

