Zak Brown egy apró betekintést engedett a 2020-as Forma-1-es versenynaptárba

A Liberty és az FIA továbbra is gőzerővel dolgozik azon, hogy 2020-ban minél több versenyt tarthassanak, miután a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat a szabadedzés előtt pár órával halasztották el hivatalosan.

Egyre biztosabb, hogy a szezon 2020-ban Ausztriában kezdődhet el a Red Bull Ringen a július 5-én, és 12-én tartott dupla versenyhétvégével, azonban a brit kormány karanténintézkedései miatt az F1 nem tudja a héten kiadni a hivatalos versenynaptárat, az előzetes terveiknek megfelelően.

Brown elárulta, hogy továbbra is az a terv, hogy Spielberg után „hazamennek” az Egyesült Királyságba, ahol Silverstone-ban szintén 2 futamot tartanának. Legalábbis ez volt az eredeti terv, de úgy tűnik, a Hungaroring előrébb került.

„Van egy apró problémánk most ezzel, aminek a megoldásán folyamatosan dolgozunk, mivel az Egyesült Királyság kormánya továbbra is fenntartja azt, hogy 14 napra karanténba kellene vonulnunk” – mondta Brown a Fox Sports Supercars Sidetracked műsorában.

„Az eredeti terv az volt, hogy dupla futamot tartunk Ausztriában, egy hét szünet, dupla futam Angilában, aztán Magyarország, egy hét szünet, 3 futam Európában (spanyol, belga, olasz a legnagyobb valószínűség szerint), aztán Oroszország, és azután indulunk el Ázsiába, Amerikába, és a Közel-Keletre.”

„Úgy tudom, nagyjából még most is ez a terv” – tette hozzá Brown. „Nem hiszem, hogy az európai versenyeken lennének szurkolók.”

Brown is elismerte, hogy a brit szabályzás miatt jelenleg sokkal nehezebb a dolguk. Boris Johnson brit miniszterelnök állítólag azóta beleegyezett, hogy a Forma-1-re egy speciális, 5 napra rövidített karantén vonatkozzon, de ezek a hírek Brown nyilatkozata után láttak napvilágot.

Amennyiben Silverstone mégsem tudná az eredeti időpontban fogadni a Forma-1 mezőnyét, úgy Hockenheim ugorhat be a versenynaptárba, valamint a Magyar Nagydíj korábbi időpontban történő megrendezése is lehetőség.

McLaren Woking Factory Fotó készítője: McLaren

„Továbbra is optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy 14-16 versenyünk lesz. Szerintem a Forma-1 továbbra is a 16-18 versenyért dolgozik, de ha figyelembe vesszük azt, hogy pár éve még 16 versenyből állt egy rendes teljes szezon, akkor ennyi futammal is egészséges világbajnokság lesz, teljes értékű szezonnal.”

A McLaren továbbra is az egyik legnehezebb pénzügyi helyzetben lévő Forma-1-es csapat jelenleg, és a Forma-1-es részlegről is elbocsájtottak 70 embert, az összesen 1200 embert érintő elbocsájtások során.

