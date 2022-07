Wurz szerint javítani kell néhány dolgon a Silverstone-ban látott balesetek miatt

Az F2-ben és az F1-ben látott hatalmas balesetek után a legtöbben érthető módon a glória szerepét emelték ki, amely könnyen lehet, hogy két életet is megmentett vasárnap délután. Wurz azonban úgy véli, van mit tanulni az esetekből, és van még hová fejlődni.

Példaként Pedro Diniz 1999-es nürburgringi balesetét hozta fel, ahol szintén csúnyán megsérült a Sauber felső bukókerete, akárcsak történt ez most Csou esetében. „Ha jól emlékszem, legutóbb a Nürburgringen fordult elő ’99-ben, hogy egy felső bukócső így összeesett volna, amikor Diniz átugratott felettem” – írta Wurz a közösségi médiában.

„Az a baleset szigorúbb töréstesztekhez vezetett, melyeket az FIA hamar végre is hajtott, majd bevezette a módosításokat.” Az osztrák most is úgy véli, hogy van még mit csinálni ezen a téren, mert annak nem szabadna megtörténnie, hogy a felső bukókeret egyszerűen leszakad az autóról, ahogy az történt most az Alfa Romeo esetében.

Wurz emellett pedig az úgynevezett hurka kerékvetők ellen is felszólalt, amelyek már számos csúnya balesetet idéztek elő az elmúlt évek során. Silverstone-ban most Dennis Hauger versenygépét repítette a magasba egy ilyen kerékvető, és csak a glóriának volt köszönhető, hogy az autó nem Nissany fejét találta telibe.

„Nehezen tudom megállni, hogy ne beszéljek a nyilvánosság előtt a hurka kerékvetőkről. Miért használjuk még mindig ezeket, és miért nem teszünk semmit az ügyben? Tény: ez mindig is egy rossz koncepció volt” – foglalt határozott állást a korábbi versenyző.

„Hány balesetet, hány sérülést kell még lássunk? Ez igaz a kanyarcsúcspontnál lévő, valamint a kanyarkijáratoknál elhelyezett hasonló magasított kerékvetőkre is.” Wurz szerint Rubens Barrichello 1994-es imolai balesete megmutatta, hogy miért jó döntés csökkenteni a rázókövek magasságát.

A helyzet viszont az, hogy az utóbbi években ismét szükség volt ezekre, mert a sok helyen aszfaltozott bukóterek miatt a pilóták szándékosan kiszélesítik a pályát, így ezekkel a kerékvetőkkel akarták elejét venni ennek, de ezzel egy korábbi problémát hoztak vissza.

Az aszfaltozott bukóterek viszont szintén a nagyobb biztonságot szolgálják, szóval ez egy nehéz helyzetet eredményez, mert hiába az egyik pozitívum, ha abból egy újabb negatívum keletkezik, és olyan baleseteket látunk, amilyeneket már nem szabadna a mai autósportban. Wurz tehát jogosan hívja fel a figyelmet arra, hogy ismét van mit tanulni a múlt hétvége eseményeiből.

