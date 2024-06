Wurz Antonelli kapcsán: én nem változtattam volna a szuperlicenc szabályain

Amennyiben valamelyik F1-es csapat úgy döntene, hogy alkalmazni akarná Antonellit, akkor máris megtehetné, hiszen a szövetség nemrég változtatott, és a korábbiakkal ellentétben most már 17 évesen is be lehet mutatkozni a királykategóriában, amennyiben arra alkalmasnak ítélik a versenyzőt.

Ez az egész módosítás Antonelli miatt lett központi téma, hiszen az olasz szupertehetség még nem töltötte be 18. életévét, de sokszor volt szó arról, hogy akár már az idei év közben bemutatkozhatna a Williamsnél, jövőre pedig a Mercedes igazolná őt le Lewis Hamilton helyére.

Ezzel kapcsolatban kérdezte az ORF Wurzot is, aki viszont próbált türelemre inteni, és elmondta, hogy Antonellinek most elsősorban időt kéne adni a fejlődésre. „Nincs könnyű dolga a Formula 2-ben. Időt kellene neki adni. Ismerem Kimit a gokartból. Évekig a fiam, Charlie ellen is versenyzett, jókat csatáztak.”

„Két éve megnyerte az F4-et Olaszországban, majd megnyerte a FRECA-t. Aztán kihagyta a Formula 3-at, hogy egyenesen az F2-be mehessen, és most nagy meglepetésre egy olyan csapatnál van, amely nem dominál, amely nincs a csúcson. A Prema általában egy szenzációs istálló. Le a kalappal a Rosin család előtt, akik a tulajdonosok, de jelenleg nehézségeik vannak.”

„Ollie Bearman is rendkívüli módon küszködik. Most pedig a középmezőnyben vezet, vagy ha a dolgok nem mennek jól, akkor a mezőny végén. Ez is mutatja, mennyire szoros a juniorok mezőnye, de egyben azt is, hogy néha időre van szükség. És rá komoly nyomás nehezedik… Minden jót kívánok neki. Elképesztően gyors pilóta, de ez néha eltűnik a túlzott nyomás hatására. A Mercedesnek és Antonellinek most jól kell egyensúlyoznia.”

Wurz tehát amondó, talán nem tett jót Antonellinek, hogy a Mercedes és Toto Wolff sokszor annyira agyondicsérte őt, miközben a csapat ülése kapcsán is folyamatosan szóba hozzák, mivel mindez csak extra mentális terhet ró a versenyzőre, aki így nem feltétlenül tud kizárólag a vezetésre összpontosítani.

Ami pedig a szuperlincencet illeti, Wurz nem változtatott volna: „Én nem léptem volna meg, mert így hirtelen az FIA embereinek a kezében vagy, és a döntés nincs világosan meghatározva. Emlékeznünk kell arra is, hogy Stefano Domenicali azért vezette be ezt a létrát, hogy a pilótáknak több idejük legyen beérni, hogy felkészülten érkezzenek meg a Forma–1-be.”

„Emellett segít még meghúzni a vonalat a fizetős versenyzők előtt, akik csak a pénznek köszönhetően kerültek feljebb. A lényeg, hogy mindig legyenek tehetségek a Formula 2-ben és 3-ban. Ennek fellazítása viszont nem ízlik nekem. Sőt, én igazából eltörölném az egészet. Manapság az F1-es csapatok már profitot termelnek, így nincs szükségük fizetős versenyzőkre. Engedni kéne, hogy azt válasszanak, akit csak akarnak. Nem gondolom, hogy ezzel most sok mindent értek volna el” – fogalmazott a szabályok lazítása kapcsán Wurz.

