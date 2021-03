"A 2021-es Hamilton az eddigi legjobb!”

„A múltban minden arról szólt, hogy megnyerjem a bajnoki címet. Idén a diverzitás elősegítése lesz a cél, és az, hogy a szavakat tettek is kövessék. Számomra ez a legfontosabb mozgató erő” – mondta Hamilton a W12-es autó bemutatójakor.

A hetedik címét követően a brit azt sugallta, hogy idén számára már nem feltétlenül csak és kizárólag a sportban elért sikerek számítanak majd. Ez a csökkenő motiváció jele lenne? Alexander Wurz szerint az ellenfelek ne számítsanak arra, hogy ebben az évben egy gyengébb Hamiltont kapnak.

„Érdekesen működik a dolog Lewisnál: amikor ösztönből vezet, és a feje valahol máshol van, talán akkor hozza ki magából a legjobbat” – mondta a versenyzők érdekvédelmi szervezetének, a GPDA-nak az elnöke a Formel1.de videóinterjújában.

„Vagy rosszkedvű, vagy harmonikus. Ettől függetlenül mindig szenzációsan teljesít. Az osztrák expilóta arra is visszaemlékezett, hogy Hamilton már 2020-ban is komolyan elkötelezte magát bizonyos problémák, például az egyenlőség és a rasszizmus elleni küzdelem mellett.

„Kiegyensúlyozott teljesítményt tett le az asztalra, a többiek pedig csak nézték. Nem látok okot arra, hogy miért veszítené ezt el, de akár még építhet is rá” – vélekedik Wurz, aki szerint a hétszeres bajnok nem feltétlenül fog visszavonulni az idény végén.

„Még mindig eléggé fiatal ahhoz, hogy több bajnoki címet is szerezzen.” Szerinte Hamilton, aki most 36 éves, „2021-ben még jobb is lehet, mint valaha”. Hogy a címvédő hogyan dönt, amikor lejár a csak egyetlen szezonra megkötött új szerződése, az még kérdéses.

Fiatalabb honfitársai, Lando Norris és George Russell nemrég azt mondták, hogy érzésük szerint simán benne van a levegőben, hogy ha Hamilton megnyeri idén a nyolcadik, egyben rekordot jelentő bajnoki címét, akkor vissza is fog vonulni az F1-ből.

Hamilton hazaköltözik?