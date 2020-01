Wollf szerint hihetetlen, amit a Mercedes csinál a Forma-1-ben

Mióta 2014-ben bevezették a jelenlegi V6-os hibrid erőforrásokat, a Mercedes könnyedséggel szerezte meg mindkét címet az elmúlt években, ami kimagasló teljesítmény, és az igazi rekord csak most következhet.

Ezelőtt csak egyszer fordult elő, hogy egy csapat megszerezze mindkét bajnoki címet, hatszor egymás után. Ez még a Ferrarinak sikerült 1999 és 2004 között. Ha a bajnoki címek számát vesszük, akkor Toto Wolff már most minden idők egyik legsikeresebb szakembere a Forma-1-ben.

Továbbá az osztráknak már több bajnoki címe van, mint két másik nagy névnek a Mercedes történetében: Alfred Neaubauer-nek, és Norbert Haug-nak. Ez pedig olyasvalami, amire joggal lehet büszke.

„Álomnak tűnik az egész”, mondta Wollf egy exkluzív interjúban, a Motorsport.com-nak, amikor a sikereiről kérdezték. „Az olyan nevek mint Haug, Neubauer, és Todt, de akár Ron Dennis, Frank Williams, és Colin Chapman, rekordokat állítottak be.

„Az hogy most megdöntöttük a hat bajnoki cím rekordját egymás után, az valahol egészen hihetetlen, de nem igazán érzem így. Lehet, hogy én tekintek rá másképp, mivel más korban vagyunk. Igazából senki se érzi úgy nálunk, hogy egy szinten lennénk ezekkel az ikonikus alakokkal a múltból.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

A rekordok ellenére Wolff nem látja, hogy a jövőben könyveket írnának róla. „Nem tudom elképzelni. Néha belső körökben beszélgetünk arról, hogy vajon a Forma 1 ugyanazt jelenti-e mint 30 éve. Nem tudom.”

Wolff elmondása szerint az, hogy még most is teljes gőzzel mennek, nehézzé teszi felbecsülni a Mercedes eredményeit. Talán azért is, mert mi mindig félig üresnek látjuk a poharat. Ha a kellős közepén vagy, nehéz visszadőlni, és elmondani, hogy ezt jól csináltuk.”

„Talán egy nap majd elmondhatjuk, hogy volt jó egy időszakunk a Forma 1-ben, de akkor is az a gondolat fog bennem mozogni, hogy igazából ez kit érdekel? Talán azokat leszámítva, akik a Wikipedia cikkeket írják. Mi mindig előre tekintünk, és mindig van valami új, amit el tudunk érni.”

