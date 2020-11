Wolffot nem igazán izgatta, hogy Russell elvesztheti helyét a Williamsnél

George Russell 2017 óta tagja a Mercedes utánpótlás-programjának és mióta tavaly bemutatkozott a Forma-1-ben, sokakat lenyűgözött, Lewis Hamilton szerint „megvan benne a potenciál, hogy világbajnok legyen.”

A Williams júliusban jelentette be, hogy Russell a grove-i alakulatnál marad 2021-ben is, kitöltve szerződése harmadik és egyben utolsó évét is, ám a csapat augusztusi tulajdonosváltása kételyeket vetett a jövőjére.

A jelenleg ülést kereső Sergio Perezt ugyanis hírbe hozták a Williamsszel, azzal a kitétellel, hogy George Russellt paterolhatja ki a helyéről. A csapat az Emilia-Romagna Nagydíj előtt azonban tisztázta a helyzetet és elnézést kért a félreértésekért, jelezve, hogy jelenlegi párosuk marad jövőre is.

Ha Russell kiesik a rajtrácsról, az a Mercedesnek is csapás lett volna, hisz sokat öltek abba, hogy fejlesszék a brit fiatalt, aki egyik pilótájuk utódja lehet. A Motorsport.com kérdésére azonban csapatfőnökük, Toto Wolff jelezte, a Williams döntésétől függetlenül eléggé nyugodt volt Russell jövője miatt:

„Az ilyen döntések nem izgatnak nagyon, mert a dolgok alakulnak, ahogy alakulnak. Ha George kiesett volna a Williamstől az kicsit idegesítő lett volna, de akkor lenne egy nagyon jó tartalékpilótánk és találtunk volna neki más elfoglaltságot is.”

„Mindenesetre örülök, hogy végül mellette döntöttek, szerintem megérdemli, mert nagyszerű teljesítményt nyújt. Jó választás volt.”

Russell a pletykák keringése közben is hangsúlyozta, hogy nem aggódik jövője miatt, mondván, hogy a híreket csak a Perez-tábor táplálja, hogy felpörgessék az eseményeket az átigazolási piacon. Perez továbbra is ülés nélkül van, miután a helyére Sebastian Vettelt igazolta le az Aston Martinná váló Racing Point, így az egyetlen reális hely számára Alex Alboné lehet a Red Bullnál.

