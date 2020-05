Wolffnak elege lett a sok szövegelésből, és politikából az utóbbi hónapok során

A 2020-es Forma-1-es szezon még mindig nem kezdődött el rendesen, és hiába utazott el a mezőny Melbourne-be, az FIA-nak és a helyi szervezőknek végül le kellett fújnia az eseményt.

A koronavírus-járvány miatt elhalasztották a 2021-re tervezett technikai szabályváltoztatásokat, és több fejlesztési területet is be fognak fagyasztani még 2022-re. A technikai szabályok mellett az utóbb hónapok legforróbb témája a költségsapka volt.

Az FIA és a Liberty is meglátta a járványban a lehetőséget, hogy tovább csökkentsék a tavaly meghatározott 175 millió dolláros költségsapkát, ami a csapatok túléléséhez is elengedhetetlen volt, és végül 145 millió dollárban állapodtak meg, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban elmondta, igazán nem tetszett neki az, ahogyan páran megpróbáltak előnyt kovácsolni maguknak a helyzetben.

Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, Zak Brown, Executive Director, McLaren, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team and Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, sit behind a model of a 2021 Formula 1 car

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images