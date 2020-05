Wolffal a Mercedes még mindig egy közel tökéletes gépezet a Forma-1-ben

Az év első felében az F1-Insider.com érdekes információkat osztott meg a háttérben zajló dolgokról Toto Wolff és Lawrence Stroll kapcsán. Az osztrák és a kanadai üzletember remek kapcsolatot ápolnak egymással. Igen sok olyan pletyka jelent meg a sajtóban, miszerint Wolff elhagyhatja a Mercedest és az Aston Martinhoz kerülhet.

Az osztrák több alkalommal is tagadta ezt, de a pletykák folyamatosak, és azt írták, hogy Wolff az Aston Martin első embere lehet, mely jövőre már gyári csapattal indul a Forma-1-ben. A Racing Point istállót „festik”, alakítják át ennek érdekében, ami Stroll tulajdona, aki immáron az autómárkánál is részvényes.

Wolff szerződése az év végén lejár a Mercedesnél, de a helyzet nem olyan egyszerű, mivel a szakembernek részvényei is vannak a csapatnál. Továbbá Toto nevét a Forma-1 főnöki székével is szóba hozták, de mint arról az F1-Insider is beszámolt, a Ferrari közbelépett.

Toto az „Österreich” lapnak úgy fogalmazott, nem lesz az Aston Martin vezérigazgatója, és stratégiai befektetésről sincs szó.” - tette egyértelművé Wolff. „Nyolcadik éve vagyok itt. Szeretem a sportot, és a csapatot. Kissé azonban megleptek a télen bekövetkezett változások, és egyes emberek viselkedése. Természetesen ennek kapcsolódnia kell a döntésemhez, hogy mit csinálok 2020-ban és azután.”

Wolff megismételte, hogy a Mercedes Motorsport első embere, és az F1-es részleg főnöke. „Továbbra is az maradok, és rövid távon semmi sem fog változni.” - tette hozzá a csapatfőnök, aki 2014 óta verhetetlen a Mercedesszel.

Ola Källenius, a Daimler vezetője nemrég az Autocar lapnak úgy nyilatkozott, hogy a Forma-1 még mindig egy nagyon vonzó platform számukra, de egyúttal az is fontos, hogy az új megállapodás ökológiai és pénzügyi szempontból is megfeleljen a Mercedesnek. Az F1-Insider szerint ez azonban arra is utalhat, hogy csak motorszállítóként maradjanak a sportban.

Lewis Hamilton jövője Wolffhoz hasonlóan nem ismert, mert a világbajnok még mindig nem hosszabbított. Korábban azt mondta, szeretné tudni, hogy Toto mit gondol erről, ami akár hatással lehet a döntésére.

Hamilton nevét a legtöbb alkalommal a Ferrarival hozták szóba, de nem valószínű, hogy az olaszok leszerződtetnék őt Charles Leclerc mellé, ak i még mindig nagyon fiatal és egyértelműen a jövőt képviseli.

