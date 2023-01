Wolff Vowles távozásáról: "Útban voltam neki"

Tavaly decemberben a Williams elköszönt Jost Capito csapatfőnöktől, aki két évig irányította a csapatot. Ezek után nem sok pletyka szivárgott ki arról, ki követheti a német szakembert, így amikor két hete bejelentették, hogy Jason Vowles lesz az utód, mindenkit meglepett a döntés.

A 43 éves brit mérnök addig a Mercedes stratégiai igazgatójaként volt ismert, de már előttük is a brackley-i csapatnál gyűjtötte a tapasztalatot, már azokban az időkben is, amikor még BAR néven volt ismert az alakulat.

Vowles búcsúja még volt főnökét, Toto Wolffot is megdöbbentette, legalábbis ezt mondta a Speedweeknek, akikkel a legendás kitzbüheli síparadicsomban beszélgetett. A vezető úgy fogalmazott, „igazi meglepetésként” érte Vowles döntése.

Wolff ugyanakkor arról is beszélt, hogy a brit mérnök karrierjét lekövetve a következő logikus lépés számára a csapatfőnöki pozíció lett volna, ő pedig a Mercedesnél ebben „az útjában volt.” Wolff azt is elárulta, hogy hivatalos búcsút is szervezett Vowlesnak, akinek intelligenciáját dicsérte.