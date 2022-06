Wolff: vicces, hogy a Red Bullnak és a Ferrarinak folyamatosan megáll az autója

Kilenc futam telt el az idei Forma-1-es szezonból és már csak a Mercedes mondhatja el magáról, hogy minden futamot be tudott fejezni mindkét pilótája. A bajnoki címért küzdő Red Bull és Ferrari ezzel szemben már több technikai problémával is szembesült.

Max Verstappen RB18-asa Bahreinben és Ausztráliában is megadta magát, Sergio Perez pedig a szezonnyitó után Kanadában is kiesett. Charles Leclerc-nek Bakuban és Spanyolországban is meghibásodott az erőforrása, az Azeri Nagydíjon pedig hidraulikai problémával küzdött.

A Mercedes csapatfőnöke természetesen elégedett azzal, hogy minden futamot be tudtak fejezni, de nem hiszi, hogy érinthetetlen autót sikerült építeniük.

„Vicces, hogy a Red Bullnak és a Ferrarinak folyamatosan megáll az autója. Ezzel persze nem lehetünk elégedettek, hiszen a dolgok gyorsan változnak a Forma-1-ben. Örülünk a megbízhatóságunknak. A tavalyi motorral sok problémánk volt, de nem akarom elbízni magam“ - mondta Toto Wolff.

A Ferrarinak akár a bajnoki címébe is kerülhetnek a sorozatos kiesések, Mattia Binotto nem gondolja, hogy ezek fogják eldönteni a csatát. „A megbízhatóság természetesen fontos, éppen annyira, mint a teljesítmény, de nem hiszem, hogy ez lesz az egyetlen tényező“ - mondta az olaszok csapatfőnöke a Kanadai Nagydíj után.

„Az erőforrás egy teljesen új konstrukció a korábbiakhoz képest, és a legfőbb probléma az, hogy a projekt még gyerekcipőben jár. Ráadásul olyan korlátozások vannak, amelyek korábban nem voltak, nem tudunk túl sokat tesztelni, így pedig bonyolult feladat összerakni egy rendeltetésszerűen működő egységet“ - magyarázta Binotto.

