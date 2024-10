Wolff védelmébe vette Hamiltont: „Egyértelmű”, mi történt

A hétszeres bajnok a 17. helyről indulva nagyszerű rajtot vett, hiszen rögtön fel tudott jönni 12.-nek, a versenye azonban nem tartott sokáig, hiszen már a második körben kicsúszott az ominózus 19-es kanyarnál, ahol az időmérő edzésen csapattársa, George Russell a gumifalban végezte.

A történtek után Hamilton nem igazán értette, mi vezetett a hibájához, és főként a Mercedes Austinra hozott fejlesztéseit nevezte meg, mint a probléma potenciális forrását. Wolff is hasonlóan vélekedik az esetről, mivel szerinte is inkább az autó tehető felelőssé bajnokuk kieséséért.

„Én úgy gondolom, hogy ez 100 százalékban nem Lewis hibája volt, és ezt nem azért mondom, hogy őt védjem. Egyértelmű, hogy voltak széllökések, piszkos levegő, szóval ezek miként hatnak egymásra és az autóra?”

Wolff később aztán a Sky Sportsnak is megismételte álláspontját. „100 százalékban az autó miatt volt. Azon a ponton még csak nem is nyomta. George-nál is láttuk szombaton. Lehet, hogy ő talán túlerőltette, de akkor is hirtelen ment el az autó hátulja, és ezért kötött ki a gumifalban.”

„Ma is volt szél, miközben ott volt az elöl lévő autó piszkos levegője is. Egyértelműen van valami gondunk. Nem tudom, hogy tegnap ugyanez történt-e. Lewis Hamilton nem veszíti el így az autót a második körben” – érvelt pilótája mellett Wolff.

Az osztrák ugyanakkor nem gondolja, hogy valami alapvető probléma lenne az Austinba vitt csomaggal, ezért Mexikóban is azt fogják használni. „Nem hiszem, hogy alapvető gond lenne a fejlesztésekkel. Szerintem inkább a különböző dolgok, az aerodinamika és a mechanikai oldal összjátékáról lehet szó.”

„Emiatt a folytatásban is használni fogjuk a csomagot. Nem is lenne értelme máshogy csinálni, máskülönben sok köridőt hagynánk az asztalon. Ettől függetlenül viszont nagyon nyitottnak kell lenned. Inkább arra kell választ találni, hogy az autónk pénteken miért volt a leggyorsabb, még a Colapinto-eset előtt, majd szombatra miért alakult át teljesen.”

„A sprintfutamon sérült volt a felfüggesztés, ez egy magyarázat. Az időmérőre ezt megjavítottuk, de ennek ellenére is szenvedtünk a tempóval. Ma pedig jött ez az incidens abban a kanyarban, miközben egyáltalán nem is nyomta” – zárta gondolatát Wolff, kinek csapata most ismételten keresheti a válaszokat a furcsán alakult amerikai hétvégére.

A Mercedes főnöke saját csapata mellett a Red Bullról is beszélt, de hogy kerül a képbe Tapsi Hapsi?