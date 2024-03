Wolff: Vasseur és Olaszország megérdemli a Ferrari sikereit a 2023-as nehézségek után

A Ferrari nagyszerű hétvégét zárt Melbourne-ben, ugyanis maximális pontszámmal távozhattak a helyszínről, köszönhetően a kettős győzelmüknek és a Charles Leclerc által elhozott leggyorsabb körnek. Ráadásul ez volt az első olyan futam, amely nem Max Verstappen elsőségével zárult a tavalyi Szingapúri Nagydíj óta, ahol szintén Carlos Sainz diadalmaskodott.

Mindez pedig hatalmas kontrasztban van a 2023-as teljesítményükkel, amikor Leclerc már az első körben kiesett, Sainz pedig negyedik lett, de a leintést követően az időbüntetése révén a 12. pozícióba esett vissza, az olaszok akkor tehát üres kézzel voltak kénytelenek elhagyni az Albert Parkot.

Idén azonban a Mercedes járt hasonlóan a futamon, Wolff pedig a Ferrari sikere kapcsán elmondta, hogy a rivális alakulat, de Olaszország számára is kellett már ez a győzelem. „Először is szeretném elmondani, hogy örülök a Ferrarinak. Fred miatt is örülök, mert megérdemli.”

„Tavaly együtt repültünk a Dubajból Melbourne-be tartó járaton, és kiugrott az egyik porckorongja, ezért nem tudott ülni vagy aludni. 13 órán keresztül állt a repülőben. Aztán az egyik autója kiesett, a másik pedig negyedik lett, és az egész katasztrofális volt. Egész Olaszország nyomása ránehezedett, most viszont kettős győzelmet ért el.”

„Bármennyire is utálom a saját helyzetünket, Fred megérdemli. A Ferrari is megérdemli, ahogyan Olaszország is. Carlos is megérdemli, de nemcsak a vakbélműtétje miatt, hanem amiatt is, hogy távoznia kell a csapattól. Erre tessék, látszik, mire képes az ember, amikor igazán szükség van rá.”

Ami egyébként a Mercedes versenyzőkérdését illeti, Sainz is esélyes lehet a csapatnál, Wolff pedig elmondta, hogy nincsenek „kizáró kritériumok”, amelyek alapján valamelyik jelöltet már le lehetne húzni a listáról, legyen szó Sainzról, Max Verstappenről vagy akár Andrea Kimi Antonelliről.

„Mindenki kapcsán, aki elérhető, vagy aki számunkra érdekes lehet, vannak olyan érvek, melyek mellettük szólnak… Nehéz döntés ez, mert nincsenek kizáró kritériumok az egyik kapcsán, és nem arról van szó, hogy minden egyetlen irányba mutat. Én tehát csak hátra akarok lépni és figyelni a helyzetet, mert lehet, hogy az említett pilóták [Sainz, Verstappen] máshová fognak aláírni. Szóval csak kivárunk jelenleg.”

Wolffnak ettől függetlenül persze nagyon megvan az első számú kiszemeltje...