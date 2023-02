Wolff: Változtatni fogunk a Mercedes oldalszekrényén

A 2022-es szezon egyáltalán nem alakult fényesen a csillagos márka szempontjából: míg 2014 és 2021 között domináltak, addig tavaly egy futamgyőzelemig és a konstruktőri harmadik helyig jutottak.

Ezzel együtt a Mercedes W14-es bemutatóján kiderült, hogy a legegyedibb megoldásuk, a „zeropod” becenévvel illetett oldalszekrény megmaradt az autón, nemrég viszont a csapatfőnök Toto Wolff elárulta, változtatni fognak rajta:

„Ebben a sportban fontos merésznek lenni. Büszke vagyok a tavalyi megoldásainkra, és alapvetően nem ez az oka annak, hogy nem teljesítettünk jól. A koncepciónkban nincsenek szent tehenek. Nincs szó arról, hogy valakinek nem akarjuk alkalmazni az ötleteid.”

„A keskeny oldalszekrénynél maradtunk, de láthatóak lesznek változások is a fejlesztések érkezésével. Változni fognak az oldalszekrények is – nem a közeljövőben, de megvizsgáljuk a lehetőségeket” – mondta Wolff a The Race szerint.