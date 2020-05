Wolff: Üres találgatás Hamilton és az Aston Martin kapcsolata

Toto Wolff, és Lewis Hamilton szerződése is lejár a Mercedesnél 2020 végén, és a télen nem is folytak tárgyalások a hosszabbításról, most pedig a koronavírus-járvány akasztja meg a párbeszédet.

Toto Wolff legutóbb hivatalosan is az Aston Martin befektetője lett, miután a saját vagyonából vásárolt részesedést a barátja, Lawrence Stroll által vezetett autógyárban, ezért természetes elindultak a találgatások az ő, és Lewis Hamilton jövőjével kapcsolatban.

A Mercedes csapatfőnöke szerint azonban az az elképzelés teljesen légből kapott, hogy Hamilton az Aston Martin pilótája legyen.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„A befektetéseim nagyon alacsonyak, és az Aston Martin remek termékeket gyárt, különösen a jövőbe tekintve. A koronavírus-járvány után az emberek ismét visszatérnek majd az autóvásárláshoz.”

„Nem ütköznek az érdekek: továbbra is az Aston Martin motorbeszállítói leszünk, ahogy ezt tesszük az utcai sorozatgyártásban is. Az Aston Martin utcai autóiban Mercedes technológia van, mivel a Daimler birtokolja a márka 5%-át.”

„Ahogyan Niki mondta volna ilyen helyzetben, a pletykának, hogy Lewis másik csapathoz tartana nem lenne semmi értelme.”

A Netflix Drive to Survive sorozatából kiderült, milyen közeli kapcsolatban állt Toto Wolff a háromszoros világbajnokkal, a Mercedes csapatvezetője most is elismerte, hogy még jobban hiányzik most neki barátja.

„A jelenlegi körülmények között, ismerve a pragmatizmusát, gyakran megkérdezem: vajon Niki mit mondana?”

