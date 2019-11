Wolff: Ugyanez lett volna Brazíliában, ha én is ott vagyok

Toto Wolff nem volt ott a Brazil Nagydíjon, amire azóta nem volt példa, mióta ő a Mercedes csapatfőnöke. Az osztrákot a technikai igazgató, James Allison helyettesítette Interlagosban.

A Brazil Nagydíj rendkívül drámai véget ért, és a Mercedes sem jött ki jól a történésekből. Valtteri Bottas motorja megadta magát, Lewis Hamilton pedig a második helyről kijött a bokszba az utolsó safety caros fázisban, ami stratégiai hibának bizonyult.

Ugyanis Hamilton a második helyről a negyedik helyre csúszott vissza, a safety car pedig akkor jött ki a bokszba, amikor már csak 2 kör volt hátra a versenyből. Hamilton Gaslyt meg tudta előzni, viszont amikor az utolsó körben Albont támadta, belement, ezzel kipörgette a thai pilótát, őt pedig megelőzte Gasly.

Ezután Hamilton nem tudta visszavenni a pozíciót Gaslytól, utólag pedig 5 másodperces büntetést is kapott a brit, aminek következtében a 7. helyre csúszott vissza. Toto Wolff elmondta, akkor sem alakult volna másképp a dolog, ha ő is ott van a helyszínen.

„Furcsa volt, mert a williamses idők óta egy versenyt sem hagytam ki – utoljára a 2012-es barcelonai versenyt hagytam ki. Brazíliában azért nem voltam ott, mert jelenleg rengeteg üzleti dolog folyik, és az F1-es hétvége utáni hétvégén Formula E-s versenyhétvége volt, és el kellett végezni néhány dolgot. Normális irodai munkákról van szó.”

„Ezenkívül ez egy kísérlet is volt számomra, hogy hogyan viselem a távolmaradást. Tudom, hogy a csapat tökéletesen képes a munkájuk elvégzésére nélkülem is. Voltak olyan hangok, melyek szerint valójában még hasznos is, hogy senkit sem zavarok a versenypályán.”

„Szóval ami történt, az történt volna akkor is, ha ott vagyok. Reméltem, hogy tökéletesen fog alakulni a brazil hétvége, és hogy majd néhány versenyt kihagyhatok jövőre, de jelen pillanatban már nem erőltetném ezt a tervet.” – magyarázta Wolff.