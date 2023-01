Wolff úgy döntött, megválik egy újabb Ferraritól (képek)

Nem tudni, miért, de Wolff az utóbbi években látszólag ráunt az olasz márka autóira, hiszen korábban egy 2003-as Ferrari Enzót adott el, majd nem sokkal később egy LaFerrari Apertát. Most pedig ezt a folyamatot viszi tovább azzal, hogy a Ferrari F40-esétől is megválik.

Tom Hartley Jr., a luxusautók eladásával foglalkozó szakember a saját Instagram oldalán jelentette be, hogy Wolff az ő közreműködésével szeretne továbbadni a csodaszép autón, amely ráadásul limitált darab, mivel csak 27 készült belőle.

Ráadásul még eredeti darab is, hiszen a karosszérián, a motoron és a váltón sem történtek módosítások, miközben csak 5500 kilométert futott, és a papírjai is rendben vannak. Elnézve ráadásul a képeket, valóban szinte hibátlan darabnak tűnik ez az F40, amelyet most tehát meg lehet venni, bár azt nem tudni, pontosan mennyit kérnek érte.

Akit esetleg érdekelne a dolog, az az említett úriember weboldalán több részletet is megtalál.

