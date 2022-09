Wolff továbbra is szeretné, hogy a Porsche belépjen a Forma–1-be

A Porsche sokáig egyeztetett a Red Bull-lal a 2026-os beszállásról, a megbeszélések azonban kudarcba fulladtak, miután a felek nem tudtak megegyezni bizonyos kulcsfontosságú részletekben, és eltérő elvárásaik is voltak a partnerség kapcsán.

Hiába esett azonban kútba a Porsche legvalószínűbbnek tűnő belépési lehetősége, a márka elmondta, hogy ezzel még nem tettek le teljesen a beszállásról. A kérdés csak az, hogy melyik másik istálló oldalán, vagy melyik csapatot felvásárolva történhet meg mindez.

Azt már tudjuk, hogy a Porsche anyacégének, a Volkswagennek a másik neves márkája, az Audi 2026-tól biztosan érkezik a királykategóriába motorszállítóként, és minden valószínűség szerint többségi tulajdont is vásárolnak majd a Sauberben, bár ezt még nem erősítették meg hivatalosan.

Még több F1 hír: Mick Schumacher mégsem vehet részt az Alpine hungaroringi tesztjén

Az Audi mellett Wolff azonban továbbra is szívesen látná a Porschét a paddockban. „Jót tenne az F1-nek, ha ők is csatlakoznának. Csak ki kell találniuk, hogy van-e számukra másik érdekes projekt, vagy hogy meg tudnak-e venni egy csapatot.”

„Ha nem is 2026-ban, akkor ’27-ben vagy ’28-ban. Remek lenne őket is az F1-es mezőnyben tudni.” Wolff persze részben gazdasági szemmel is gondolkodik, és jól tudja, hogy a Porsche érkezésével az F1 értéke még tovább nőne, ami számukra is potenciális bevételnövekedéssel kecsegtetne.

„Ha egy olyan márka, mint a Porsche, amelyet az egész világon ismernek, a marketing dollárjait az F1-be fekteti, akkor azzal mindenki jól jár, és szerintem ez a fontos rész, mivel nemcsak pusztán egy csapatról van szó, hanem egy névről, melyet minden piacon ismernek, ahová elmegyünk versenyezni.”

„Komoly reklámozás, komoly marketingkampányok, a márka népszerűsítése, ezért fontos, hogy ezek a nagy gyártók az F1-ben legyenek” – vélekedett Wolff a helyzetről.

Ennyiért vették meg Danyiil Kvjat egyik korábbi versenyautóját