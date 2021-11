Wolff további „durvulást” ígér: Lekerültek a kesztyűk, ez egy MMA-harc

Toto Wolff és Christian Horner lassan már szokást csinál abból, hogy minden futam előtt odaszólnak egymásnak. Nincs ez másként a Katari Nagydíj előtt sem, ahol ezúttal Horner felelt diplomatikusabban az újságírói kérdésekre, míg a Mercedes csapatvezetője azt ígérte, hogy keményebben fognak bánni a Milton-Keynes-i alakulattal.

„Nincs kapcsolat, hanem verseny van” – jelentette ki Horner a Katari Nagydíjon, amikor arról kérdezték, hogy fennáll-e még a kölcsönös tisztelet közte és Toto Wolff között, minek után a kiélezett világbajnoki küzdelem miatt egyre gyakrabban kerülnek nyílt összetűzésbe.

„És szerintem érdekes volt hallani Toto véleményét a múlt heti sprintverseny után a csapatrádión” – tette hozzá sejtelmesen a Red Bull csapatfőnöke. „Mi a maximumot fogjuk kihozni. Keményen megdolgoztunk azért, hogy ebbe a pozícióba kerüljünk, és azt hiszem, ez az első alkalom, hogy igazi kihívással állnak szemben.”

„Érdekes látni, hogyan reagálnak az emberek nyomás alatt, hogyan reagálnak, amikor kihívást kapnak. Ez messze a legintenzívebb politikai bajnoki harc, amiben eddig ennek a sportágnak a fejlődése során része volt.”

Wolff arra hívta fel a figyelmet, hogy elismerik egymás képességeit, megadják a szükséges tiszteletet, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a „kesztyűk lekerültek”, és egy olyan bokszmeccs alakult ki a riválisok között, mely most más okkal inkább egy MMA-harcra hasonlít.

„Sok nagyszerű ember dolgozik a Red Bullnál, és nyilvánvalóan sok nagyszerű ember dolgozik a Mercedesnél, szóval ez egy pokoli küzdelem” – értékelt a Mercedes csapatvezetője. „Tisztelettel adózunk a Red Bull képességei iránt, ez nem kérdés.”

„Ami olimpiai boksznak indult, az profi bokszba ment át, és most egy MMA-küzdelem lett, de ez rendben van. Ott vagyunk a ringben, és megpróbáljuk a lehető legjobb munkát végezni. A könyökünket most már kiraktuk, mert a szabályok ezt diktálják, és a kesztyűket is levettük.”

