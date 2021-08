Wolff teljes mellszélességgel kiáll döntésük mellett

A futam előtti esőzés miatt a köztes esőgumikon rajtolt el a mezőny, de utána jött a piros zászló, és amíg mindenki várakozott az új rajtra, a pálya állapota sokat javult. Ugyan a bokszot még mindenki az intermediateken hagyta el, de a felvezető kör végén a 15-ből 14 autó kijött kerékcserére.

Ez ahhoz a furcsa helyzethez vezetett, hogy a második állórajtnál egyedül Hamilton volt csak a rajtrácson. A kör végén azonban ő is egyből jött a kemény gumikért, de ez már csak arra volt elég, hogy visszaessen a mezőny legvégére.

Még több F1 hír: Norris: nem tudom, minek kell ilyen hülyeségeket csinálni

Ennek fényében nagy taktikai hibáról is lehetne beszéln, és Wolff azzal viccelődött, hogy „kicsit magányos” volt Hamilton számára egyedül a rajtrácson, de ugyanakkor azt is elmagyarázta, hogy ez volt a helyes döntés, mivel amúgy is veszített volna néhány helyet a bokszutcába érkező vonat miatt.

„Szerintem ez 100 százalékban a megfelelő döntés volt, és teljességgel kiállok mellette. El kell határoznod magad, hogy elég száraz-e már a pálya vagy sem. Azt hittem, egy kör alatt nem száradhat ekkorát, de végül ez történt, és el kell fogadnunk, hogy rosszul kalkuláltunk.”

„Maga a döntés viszont helyes volt. Úgy számoltunk, hogy hatodik lett volna a sok mögötte lévő kocsi miatt. Utólag már okosabbak vagyunk, de ezen már nem lehet változtatni.” Hamiltonnak azért legalább a harmadik helyig sikerült visszajönnie, de így sem tudta maximalizáni előnyszerzését Verstappennel szemben, aki csak tizedik lett.

Wolff azt is tagadta, hogy mindezt egy hibának lehetne nevezni a Mercedes részéről, és ismét kihangsúlyozta, hogy ő kiáll csapata mellett, Hamilton pedig így is nyerhetett volna, ha nem ragad be sokáig Fernando Alonso mögé.

„Ma nyerhettünk volna. Sok időt buktunk Fernando mögött, és így Esteban meg tudta nyerni a futamot, ami szintén jó.” Ocon a Mercedes révén került az F1-be, és sokáig támogatták a pályafutását, így valamilyen szinten Wolff természetesen örült a francia sikerének.

Ugyan az eredeti felvezető körön a csapat nem mondhatja a pilótáknak, hogy jöjjenek be kerékcserére, az ilyen újraindítások esetén ez nincsen érvényben, így a csillagosok szólhattak volna Hamiltonnak, de ahogy láthattuk, ők úgy ítélték meg, hogy a jó megoldást választották.

Verstappen megint nem lehet boldog a futam után