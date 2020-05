Wolff távozhat a csapatfőnöki posztról, a Daimler átrendezheti az F1-es programját

Még csak két hét telt el azóta, hogy Sebastian Vettel bejelentette, távozik a Ferraritól, majd nem sokkal később érkeztek a bejelentések, hogy Carlos Sainz a Ferrarinál, Daniel Ricciardo pedig a McLarennél fogja folytatni 2021-től, viszont az F1-Insider.com és az Auto Bild Motorsport szerint hamarosan jöhetnek még nagy hírek.

A Motorsport-Total.com már március végén arról írt, hogy Toto Wolff bejelentheti a Mercedes csapatfőnöki posztjáról való visszavonulását még a 2020-as szezon kezdete előtt, ami még igaznak is bizonyulhat. Ezen kívül pedig a Daimler átalakíthatja a gyári Forma-1-es programját, ami a német sajtó szerint tényleg igaz lehet.

Nemrégiben Wolff az ORF-nek nyilatkozott arról, hogy több dolog is kérdéses a Mercedes-csapat jövőjével kapcsolatosan:

„Nemcsak az a kérdés, hogy meghosszabbítom-e a szerződésemet csapatfőnökként, hanem az is, hogy mit fogunk tenni ezzel a vállalattal. És jelenleg is erről tárgyalunk.” – mondta az osztrák.

Eközben egyre több a feltételezés azzal kapcsolatosan, hogy Wolff azután, hogy lejár a szerződése 2020 végén, távozhat erről is posztról, és az elnökségben lehet az egyik tag – hasonló posztot tölthet be a Mercedesnél, mint korábban Niki Lauda, emellett pedig megtarthatja a 30 százalékos részesedését a Mercedes F1-es csapatában.

A további 70 százalék a Daimler tulajdonában van, és e kapcsán is sok tárgyalás folyhat a háttérben. A Daimler elnöke, Ola Kallenius már egyértelművé tette, hogy a gyári F1-es programjuk nem a ma ismert formájában fog folytatódni – egyesek szerint ez azt jelentheti, hogy csak motorgyártóként marad majd az F1-ben a Mercedes.

Azonban a Daimler a Motorsport-Total kérdésére cáfolta ezeket a híreket, viszont érdemes megjegyezni, hogy a Daimlert is nagy mértékben sújtotta a koronavírus-krízis, ahogy kvázi az összes autógyártót.

A Daimler szóvivője így reagált a hírekre: „Az esetleges Forma-1-ből való kiszállásról szóló spekulációk megalapozatlanok és felelőtlenek. A sport a megfelelő intézkedéseket hozta meg a COVID-19 járványra reagálván, és a jövőben pénzügyileg fenntartható lehet a sport.”

A Daimler részvényeinek értéke eközben drámai csökkenésen van túl: míg 2018 januárjában még 75 euróért lehetett Daimler-részvényt venni, addig 2020 március 20-án már csak 23 euró volt egy részvény értéke – jelenleg ennél azért jobb a helyzet, pillanatnyilag 36 euró az értéke, azonban így is kevesebb mint a felére csökkent a részvény értéke.

Ennek is köszönhető, hogy rendkívül sok a Mercedesszel kapcsolatos spekuláció. Az F1-Insider.com és az Auto Bild Motorsport ma arról számolt be, hogy Lawrence Stroll veheti meg a Daimler tulajdonában lévő F1-es részvényeket – vagyis a csapat 70 százalékát – ezekért pedig Aston Martin-részvényekkel fizethet. A Daimler már most is 5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az Aston Martinban.

Ezekre a felvetésekre a Daimler így reagált: „Egyértelmű szándékunk, hogy a következő években is a Forma-1-ben folytassuk a Mercedes gyári csapatával, illetve a csapatmenedzser-partnerünkkel, Toto Wolffal.”

Viszont ezek a kijelentés nem cáfolja meg azt a verziót, hogy Stroll átvenné a jelenlegi Mercedes-csapatot, amelyet Toto Wolffal közösen irányíthatnának Mercedes-motorokat használva, míg a Daimler a jövőre Aston Martin éven futó istállót alakítaná át „gyári csapattá”. Ebben az esetben a Daimler „kiszervezhetné” a Forma-1-es csapatuk operációs költségeit Strollnak és Wolffnak, miközben a Brackley-ben dolgozó, becslések szerint körülbelül 1000 főből álló személyzet sem maradna munka nélkül.

Az Aston Martin Lagonda kedden erősítette meg, hogy Tobias Moers lesz az új vezérigazgatójuk, aki augusztus 1-től fogja váltani Andy Palmert. Moers korábban a Mercedes-AMG vezérigazgatója volt. Ez is egy jel lehet arra, hogy az Aston Martin szorosabb partnerségre készül a Daimlerrel, az AML részvényei pedig péntek óta 40 százalékkal emelkedtek a spekulációk és a bejelentés hatására.

Az is érdekes történés, amit a héten hozott nyilvánosságra a British Companies House, hogy tulajdonképpen a Stroll vezette Yew Tree-konzorciumnak lehetősége van a Racing Point részvényeivel való manőverezésre anélkül, hogy a többi részvényes engedélye szükséges lenne.

A Forma-1 bennfentesei szerint valószínűtlen, hogy Stroll azután is hosszútávon a Racing Pointnál maradna, hogy bevásárolta magát a Daimler gyári csapatába. Éppen ezért könnyen lehet, hogy eladásra fogja kínálni a Racing Point csapatát, az egyik vásárló-jelölt pedig az orosz üzletember, Dmitrij Mazepin lehet.

Korábban Mazepin is meg akarta venni a Racing Pointot, amelynek akkor még Force India volt a neve, viszont akkor Stroll tudott nyertesen kijönni a „párharcból”. Mazepin az Uralkali vállalatnak köszönhetően gazdagodott meg, és még pert is indított azután, hogy Stroll szerezte meg a Force Indiát, mivel úgy gondolta, hogy ő jobb ajánlatot adott, mint Stroll. Éppen ezért arról szólnak a hírek, hogy Stroll és Mazepin kapcsolata nem túl jó.

A Companies House dokumentumából kiderül (amelyet február 17-én írtak meg, viszont csak május 20-án hoztak nyilvánosságra), hogy a Racing Point megállapodást kötött az AML-lel, hogy 2021-től Aston Martin néven indulnak a Forma-1-ben.

Viszont a megállapodás még nem járt pénzátfolyással, éppen ezért gyanakszik arra a német média, hogy a csapat lincencét a Mercedes kaphatja meg, így valójában az válhat a Mercedes gyári csapatává, és nem Aston Martin név alatt fog indulni a jelenleg Racing Pointnak nevezett istálló.

A Motorsport-Total.com szerint lehetséges, hogy még ezen a héten érkezik hivatalos kommunikáció az üggyel kapcsolatosan.

