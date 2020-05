Wolff szerint Vettel minden csapat számára pluszt jelenthet, és nem hagyják figyelmen kívül a hírt

A következő napokban és hetekben felgyorsulhatnak az események a Forma-1 pilótapiacán. Mindenki az első nagy „robbanásra” várt, ami meg is történt a Ferrari bejelentésével, miszerint Sebastian Vettel 2020 év végén távozik.

A hivatalos tájékoztatás szerint közös megegyezés született, mert egyik fél sem látta a potenciált abban, hogy közösen folytassák tovább. Vettel egyértelművé tette, hogy a döntésének semmi köze nincs a pénzhez.

Egyszerűen már nem volt meg a harmónia a felek között, hiába tett több ajánlatot a Ferrari. Vettel elmondta, még nem döntött a jövőjéről, és nem kizárt, hogy visszavonul, bár korábban úgy fogalmazott, még mindig szereti a Forma-1-et.

A lehetőségei korlátozottak lehetnek, de az olasz sajtóban azt jelentették, hogy a McLaren és a Renault is ajánlatot tett a németnek, bár a briteknél Daniel Ricciardo elsőbbséget élvez, aki a Ferrarihoz tartó Carlos Sainz Jr-t pótolhatná.

Egyre több és több a kérdőjel, ami izgalmassá teheti az előttünk álló időszakot. A német Bild közben Toto Wolff csapatfőnököt idézte a dpa hírügynökségtől. „Sebastian egy nagyszerű versenyző, egy nagy személyiség, és minden csapat számára pluszt jelenthet. A jövő szempontjából elsősorban elkötelezettek vagyunk a Mercedes jelenlegi párosa mellett, de természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a fejleményt.”

Wolff és Vettel mindig is jó kapcsolatot ápolt egymással, így nem zárhatjuk ki a világbajnok érkezését. Ha Hamilton marad, akkor egy igen érdekes duó állhatna össze. Bottasnak szintén nincs szerződése 2021-re, és a finn is opciót jelenthet a Ferrari, a McLaren, valamint a Renault számára is.

Hamilton maradására több az esély, még akkor is, ha a Ferrarinál hirtelen felszabadult egy ülést. A brit remekül érzi magát a Mercedesnél, és még mindig ez a csapat adja a legjobb autót a mezőnyben. Sok oka nem lenne a távozásra, de ezt a forgatókönyvet sem zárhatjuk ki.

