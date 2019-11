Wolff szerint több út vezet a fenntarthatósághoz

A Forma-1 idén a zászlajára tűzte az egész világ jövőjét befolyásoló fenntarthatósági tervét, amely szerint 2030-ra a sorozat szénsemlegessé kíván válni. A témát illetően Lewis Hamilton is kifejtette már a véleményét, és most a motorteljesítmény kapcsán a Mercedes csapatfőnöke is megszólalt.

A jelenlegi F1-es erőforrások több mint 50 százalékos hatékonyságot érnek el - ami azt jelenti, hogy a hibrid alkatrészek a felhasznált üzemanyagból a rendelkezésre álló energia több mint felét nyerik ki.

Ezt elsősorban az energiavisszanyerő rendszerek segítségével érik el, Toto Wolff ugyanakkor azon a véleményen van, hogy az F1 és a csapatok még hatékonyabbá tehetnék a motorokat.

"Most a leghatékonyabb hibrid erőforrások állnak a rendelkezésünkre, és én ügy gondolom, hogy még többet kéne erről beszélni. Ez egy hibrid sorozat, és ahogy a motorsportok alakulását nézzük, a hibrid a következő évek lépése" - vélekedett Wolff a témát illetően.

"A Forma-1 mindig az innováció és a mérnöki munka csúcsa volt, és nagyon sok minden, amit kitaláltunk, az utat talált aztán az utcai autókhoz is, és folytatta az útját az utakon" - mondta Wolff. "Ennek pedig nagy része a hatékonyság."

Wolff szerint ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy a Forma-1 környezeti hatását csökkentsék. "Azt hiszem, hogy szerepünk van abban, hogy Forma-1 fejlődjön, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy mozduljunk a környezettudatosság felé." - tette hozzá a Mercedes első embere.

"Ugyanabban a világban élünk, és látjuk, hogy a levegő és az óceánok folyamatosan egyre szennyezettebbek. Azt hiszem, egyre jobban erőltetjük a haladást, de kis lépésekkel kezeljük azt, mint a műanyag üvegek elhagyása, vagy az üzemanyagváltás" - mondta Wolff, akitől Claire Williams, a Williams csapatfőnöke vette át a szót.

"Ennél többet is tehetünk. Azt kell bizonyítsuk, hogy a sportágunk sokkal fenntarthatóbb annál, mint amit jelen pillanatban látunk. Ennél sokkal fenntarthatóbbá kell válni. Ez egy világszerte tárgyalt téma, nagyon releváns és fontos" - mondta Williams.