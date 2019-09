Wolff szerint Szingapúr egy csavart labda

A Ferrari új fejlesztésekkel érkezett Szingapúrba, és bár előzetesen senki sem várt jelentős fejlődést a Ferraritól, Charles Leclerc megszerezte a pole-t és Sebastian Vettel a harmadik rajthelyet. Pedig a szabadedzések még a Red Bull és a Mercedes csatáját ígérte, de a szombati időmérő harmadik szakaszában a Ferrari mindenkit meglepett.

Talán csak Toto Wolffot nem, a Mercedes első embere szerint ugyanis a Ferrariról sosem szabad megfeledkezni. "Azt hiszem, hogy a Ferrari mindig a radaron van. Volt pár jó versenyük a szezon elején, aztán összetörtek. Ezen a hétvégén is sokszor hallottuk, hogy mi vagyunk a favoritok, hogy köztünk és a Red Bull között dől el, és hogy a Ferrari sehol sem lesz. Merthogy az ő autójuk csak az egyenesekben gyors. Állandóan próbálom mondani, hogy inkább óvatosan fogalmaznék, és most pedig itt vagyunk. Egy kicsit extravagáns pálya, és egy kis szerencse, de ez nem ennyire egyszerű. A Ferrari mindig olyan tényező, amivel számolni kell" - jelentette ki Wolff.

A Mercedes csapatfőnöke beszélt a szingapúri speciális körülményekről, a távol-keleti helyszínen nagy a meleg, még este is, kimagasló a páratartalom, és a légszennyezettség is tényező. Ennek megfelelően a gumik kezelése alap kérdés lehet. "Azt hiszem, hogy Szingapúrban külön beállításokra van szükség, hogy kiegyenlítsd az első és a hátsó részét az autónak. Ma ebből a szempontból nem volt jó napunk, nem tudunk megérteni, hogy mire van szükség. De Szingapúr mindig csavart labdát jelent" - mondta baseballhasonlattal Wolff.

A vasárnapi futam kapcsán sem számít Wolff a Ferrari visszaesésére. "Azt ne felejtsük el, hogy ha egy körön jó vagy, akkor megvan a kerekek hőmérséklete is, és ez segíthet hosszabb távon is. És ha pedig ehhez még elől is indulsz, elég jó esélyed van jól menedzselni. Most jobb egy kicsit gyengébb autóval az élről indulni, mint egy jobbal, de nem a pole-ból" - vélekedett Wolff.

Egy régebbi felvétel a versenyautózás világából, mely tökéletesen bemutatja azt, hogy adott esetben milyen káosz alakulhat ki a bokszutcában. Ritkán lát hasonlót az ember. Érdemes megnézni a Ferrarikat, hogy mit csinálnak.