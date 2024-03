Wolff szerint „nincsenek kifogások”, ennyit tud most a Mercedes

Pedig a harmadik szabadedzés még ígéretesen alakult a csillagosok számára, hiszen Lewis Hamilton egy tizeden belül volt a győztes Charles Leclerc-hez képest, és George Russell sem volt sokkal messzebb. Mindez talán némi reményt adhatott a csapatnak arra, hogy ott lehetnek a legjobb helyekért folyó küzdelemben.

A kvalifikáció során azonban ismét jött a fekete leves, hiszen Hamilton már a Q2-ben kiesett, és a 11. helye a legrosszabb rajtpozíciója Melbourne-ben 2010 óta. Russell eközben hetedik lett a Q3-ban a Red Bullok, Ferrarik és McLarenek mögött, de alig egy tizeddel előzte csak meg az RB-s Juki Cunodát.

Wolff erre az eredményre reagálva természetesen nem volt túl boldog, de hozzátette, hogy ők mindent megtettek a jó szereplés érdekében. „Ez mindenképp csalódást keltő, mert az FP3 során még egy tizeden belül voltunk. A körülmények kicsikét változtak ugyan, de nincsenek kifogásaink. Az autónkkal nem egyszerű bánni, és könnyen kieshetsz az ideális ablakból.”

„Bármennyire is ezt mondogatom már régóta, de most csak folytatni fogjuk a kemény munkát és megpróbálunk javulni. Nem azért vagyunk ott, ahol, mert nem próbálkozunk eléggé, de világos, hogy ez nem elég jó. Itt az aerodinamika, a mechanikus oldal és a gumik interakciójáról van szó. Nem egyetlen dologgal van baj, de most leszegett fejjel át kell ezen verekedni magunkat.”

„Rövid távon csak illúzió, hogy közelebb tudjunk kerülni a Red Bullhoz, de ettől még hinnem kell, hogy több van az autónkban, és az FP3-as eredmény alapján ez nem egy rossz autó. Ettől viszont még trükkös, hogy kiesünk a teljesítményablakból, szóval tovább kell rajta dolgoznunk” – zárta az időmérő utáni értékelését Wolff.

Hamilton eközben elmondta, véleménye szerint miért sikerült ennyire rosszul az ausztrál időmérője.