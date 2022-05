Wolff szerint nem kell megváltoztatni a Drive to Survive formátumát

Csütörtökön vált hivatalossá, hogy a DTS kapni fog egy ötödik és egy hatodik évadot is, és ez volt az első alkalom, hogy egyszerre két új szezont jelentettek be a szériához.

A dokumentumsorozat hatalmas sikernek bizonyult 2019-es debütálása óta. A márciusban elérhetővé vált negyedik etap 33 országban lett a Netflix legnézettebb műsora, és a nézettsége vélhetően bőven túlszárnyalja majd a harmadik évadét.

A növekvő népszerűség mellé azonban több kritika is kezdett társulni az utóbbi időszakban, hiszen a sorozatot sokan, köztük a bajnoki címvédő, Max Verstappen is túl mesterkéltnek találja, ezért ő már nem is vesz részt benne.

A mostani hosszabbítás bejelentése után Wolff azonban arról beszélt, hogy a formátum „kiválóan működik”, és a folyamatosan növekvő nézettségi adatok bizonyítják, hogy nem kell módosítani semmin.

„Minden eddigi évad erősebb volt, mint az azt megelőző. Úgy hiszem, az emberek mostanra megismerték a szereplőket, hogy ki kicsoda, és bizonyos szempontból már egy filmet néznek. Ha pedig a növekedés megállna, a Netflix lenne az első, amely változtatna a formátumon. Jelenleg azonban nincs erre szükség.”

A Drive to Survive különösen az Egyesült Államokban örvend kimagasló népszerűségnek, és komoly szerepet játszott a sportág növekedésében is, ennek pedig kiváló példája a most debütáló Miami Nagydíj, valamint a jövőre visszatérő Las Vegas-i.

Az osztrák csapatvezető úgy érzi, hogy a pályán zajló események hitelességének továbbra is a népszerűség kulcsát kell jelentenie, de ettől még a Netflixhez hasonló médiumok is kellenek ahhoz, hogy elősegítsék az F1 növekedését, és új nézőket vonzzanak be.

„Ez egy új dimenziót adott a sportnak. Az emberek egy jóval nagyobb csoportja férhet így hozzá, szóval örülök a bővítésnek. Ettől függetlenül viszont továbbra is jó munkát kell végezzünk a pályán, remek látványosságot kell nyújtanunk, ami tavaly meg is volt. Minden hozzávaló megvolt egy jó narratívához és egy sikeres show-hoz.”

„Amennyire én tudom, hetekig a legnézettebb széria voltunk a világon, szóval ez is bizonyítja, hogy mennyire erős most a sport” – zárta gondolatát Wolff.

