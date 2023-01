Wolff szerint „nem annyira szigorú” az FIA fellépése a társadalmi véleménynyilvánításokkal kapcsolatban

Karácsony előtt olya szabályváltozás jelent meg az FIA sportszabályzatában, amely látszólag szöges ellenétben áll az FIA alapértékeivel, és előzetes engedélyhez köti a szervezet által vezetett bajnokságban a pilóták személyes véleménynyilvánítását.

A szabállyal az FIA az F1-ben is elszaporodó magánakciókra reagált, miután Lewis Hamilton és Sebastian Vettel is számos társadalmi kérdésben nyilvánult meg az elmúlt három szezonban. Míg papíron egy idei az F1 beállt a pilóták mögé a We Race As One kezdeményezéssel, az FIA most látszólag szembe megy a nem olyan régen még fontosnak tartott értékeinek.

Toto Wolff szerint azonban hiába tűnik drákóinak a szabályváltozás, szerinte nem lehet előre megmondani, hogy a Mohamed bin Szulajm vezette FIA hogyan fogja átültetni a szabályt a valóságba.

Még több F1 hír: Ekkor járatja be a 2023-as autóját a töréstesztet teljesítő AlphaTauri

„Meglátjuk majd, hogyan alakul ez a valóságban” – mondta többek között a Motorsport.com-nak a James Vowlesszal közösen tartott sajtótájékoztatóján.

„Úgy véljük, hogy a sportnak nem kell felerősítenie kell a politikát, hanem egységesítő erőként kell fellépnie. Nem kételkedek abban, hogy Mohamedet az FIA-t jó szándék vezérelte. Tudom, hogy amikor Lewis Mohameddel beszélt, az mindig pozitív hangnemben történt, szóval szerintem valóságban nem lesz annyira szigorú ez, mint ahogyan a szabály elolvasása után tűnik.”