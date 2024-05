Wolff szerint még "számos futam" kell, hogy beérjen a munkájuk

A hétvégén Imolában megkezdődik a Forma-1 idei idényének európai része. Bár a Red Bull és Max Verstappen az első hat futamon még mindig a legerősebbnek tűnnek, három pilóta is a dobogó tetejére állhatott már – ilyen 2018 óta nem fordult elő. A Mercedes hiányzik azonban a felsorolásból, ugyanis ismét a negyedik legerősebbek a mezőnyben és közelebb van hozzájuk az Aston Martin, mint ők a McLarenhez.

Toto Wolff nem rejti véka alá, hogy komoly gondjai vannak a brackley-i istállónak, de közben magabiztos is volt a csapat futamot felvezető videójában: „Az első hat futam nem volt könnyű, de pontosan tudjuk, hol kell javulnunk és egyértelmű tervünk van. Számos futam kell, hogy ennek a gyümölcseit lássuk, de mindenki keményen dolgozik, hogy a lehető leghamarabb meglegyenek.”

Emellett Wolff hivatalosan is megerősítette, hogy újabb fejlesztésekkel érkezik a W15-ös Imolába: „Egyelőre megpróbáljuk a mostani csomagból a legtöbbet kihozni. Újabb fejlesztéseket hozunk Imolába, remélhetőleg jó irányba fognak minket tolni.”

„Két egymás utáni sprintet követően visszatérünk a klasszikus formátumhoz. Így több időnk lesz finomítani a beállításokat, de Imola így is nehéz pálya, ami az autót és a pilótát is próbára teszi. Számos gyors, lendületes része van, de lassú kanyarokat is találni a buckás aszfalton. Szűk, így az előzés nehéz lesz és komolyak a domborzati különbségek. Komoly erőpróba lesz.”

Közben ezen a linken megnézhetitek a Ferrari imolai fejlesztéseinek nyolc kulcspontját.