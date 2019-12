Wolff szerint Leclerc és Verstappen is jobbá teszi Hamiltont

Mindenki számára teljesen nyilvánvaló lehet, hogy az új generáció szép lassan átveheti a hatalmat a Forma-1-ben. Charles Leclerc és Max Verstappen mellett Lando Norris és George Russell is magas szintet képvisel, de a britek egyelőre nem ülnek top-autókban.

Lewis Hamilton Valtteri Bottas csapattársaként nem érezheti magát nagy nyomás alatt, de a fiatalok körülötte időről időre feladják neki a leckét. A hírek szerint a világbajnok 2021-től a Ferrarinál folytathatja, így a generáció egyik legjobbjával küzdhetne meg, ugyanazzal az autóval.

„Azt hiszem, az olyan fiatal versenyzők, mint Verstappen és Leclerc, valóban motiválják Lewist, akik meg akarják őt állítani. Ez egy fontos motivációs tényező számára, miközben nagyon koncentrált, valamint az edzésén is változtatott az életkorának megfelelően.” - mondta Wolff.

Toto az osztrák ORF kérdésére enyhe utalást tett arra, hogy nála Valtteri Bottas a nap versenyzője, aki a rajtrács végéről indult Abu Dhabiban, és majdnem dobogós lett. Mindezt egy olyan pályán, ahol nehéz az előzés. „A pályán végül negyedik lett, de számomra ő egy nyertes, mert hátulról jött fel egy jó teljesítmény végén.”

Wolff és a Mercedes is jó hangulatban fejezte be az évet: „Nagyon jó hangulatban vagyunk, és szerintem egy bizonyos mértékig lazának is kell lenni, de egyúttal a célt is szem előtt kell tartani. Nem számíthatsz arra, hogy továbbra is nyerni fogsz. A világbajnokság mindig nulláról indul, és ez az, amit minden egyes évben fejben tartunk. Azt hiszem, ez egy fontos tényező.”

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.