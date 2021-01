Wolff szerint jogosan tartanak az emberek a 2021-es naptár további változásaitól

A Mercedes csapatvezetőjét, Toto Wolffot ennek kapcsán kérdezte meg az ORF. „Ez a félelem természetesen teljesen helyénvaló.” Ő azonban ettől függetlenül jobbnak látja a helyzetet, mint amilyen volt 2020-ban.

Most már lényegében felkészültek arra, hogy kizárólag Európában és a Közel-Keleten versenyezzenek, amennyiben arra van szükség, de Ausztrália és Kína halasztása kivételt képezhet ez alól.

„Ausztráliát elhalasztották, de a futam annyira fontos, hogy nem akarták teljesen törölni azt. Ezért is került a szezon végére. Kínában pedig amúgy is betiltották a nagyobb eseményeket egészen augusztusig. Ezeket a tényezőket nem lehet befolyásolni. Ezért is kezdünk Bahreinben.”

Eközben viszont néhány országban további szigorítások léptek érvénybe a vírus miatt, sok helyen kijárási tilalom is van, így nehéz elképzelni, hogy a járványhelyzetnek egyhamar vége legyen. Wolff ennek ellenére azért optimistább.

„Azt jósolom, hogy a nyár végeztével már egy egészen normális szezonunk lehet” – vélekedett a Mercedes résztulajdonosa és csapatfőnöke. A bizonytalanság persze még így is elég nagy, és jöhetnek még további változások az F1-es programot illetően.

