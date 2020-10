Wolff szerint is hihetetlen, amit Hamilton elért

Lewis Hamilton a rekordot azután érte utol, hogy visszatartotta Max Verstappent a Nürburgringen, egy olyan pályán, ahol Schumacher maga ötször is nyerni tudott. A címvédőnek a futam után a hétszeres világbajnok egyik sisakját a fia, Mick Schumacher adta át a parc fermében, Toto Wolff szerint pedig az idősebb Schumacher is örülhet, látván, hogy van, aki eléri az ő rekordjait:

„Hihetetlen, hogy Lewis elérte a 91 győzelmet. Számomra Michael mindenki felett áll, konkrétan egy ikon és az, hogy az ő rekordját és tavaly a Ferrari rekordját is beállítottuk, szinte szürreális. Ahogy ő is mondta, a rekordok azért vannak, hogy megdöntsük őket.”

„Lewis maga is még a saját útja közben jár, de talán valaki valahol, aki most éppen óvodában vagy iskolában van még, egy nap majd Lewis rekordjait fogja döntögetni és ez így is van rendjén.”

Hamilton maga a futam után mondta el, hogy „hihetetlenül megtisztelő” számára, hogy a Benetton, a Ferrari és a Mercedes egykori pilótával egy szintre emelkedett:

„Megtiszteltetés ez, nem is tudom, mit mondjak. Amikor nő fel az ember, van, akiket bálványoz, hogy milyen remek pilóta és hogy hogyan tud ilyen formát nyújtani hétről-hétre, évről-évre. Látva, hogy hogy uralta a mezőnyt, nem hittem volna, hogy valaki, főleg én, valaha el fogok jutni az ő szintjére.”

