Wolff szerint cserbenhagyták Bottast

Valtteri Bottas a Nürburgringre az idei második győzelmét követően érkezett, két hete Oroszországban tudta Lewis Hamilton előnyét a vb-pontversenyben 44 pontosra csökkenteni. Bottas a pole pozíciót is elhappolta csapattársa elől és a verseny elején vezetett is, ám az enyhe esőben egy masszív elfékezés miatt szélesen vette az egyes kanyart és a második helyre csúszott.

Egy virtuális biztonsági autós fázis miatt Hamilton és Max Verstappen könnyedén kereket cserélhetett, így Bottas harmadik helyre esett, mielőtt valószínűleg az MGU-H hibája miatt kiállni kényszerült.

Hamilton győzelmével Bottas hátránya immár 69 pont a bajnokságban hat versennyel a szezon vége előtt. A finn a futam után elmondta, csalódott, amiért önhibáján kívül kellett kiállnia a versenyről:

„Csalódást keltő a helyzet, nagyon is, ez egy olyan dolog, amivel nem lehet mit kezdeni. Jó, előtte volt egy elfékezésem, de szerintem így is lett volna esélyem a győzelemre, mert ez csak előrehozta a kétkiállásos taktikámat, ami a legjobb taktika volt.”

„Tudtam, hogy még játékban vagyok, még azután is, hogy hibáztam a szemerkélő esőben. Aztán jött a motorhiba, nem is hittem el először. Most pedig nagyon nagy a hátrány Lewishoz képest. Csodára lesz szükségem.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, battles with Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, for the lead at the start Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Azonban ahogy mindig, most sincs értelme feladni. Magasan kell tartani a mércét és tovább próbálkozni. Meglátjuk mi lesz belőle, de egyelőre csalódott vagyok, ez a legjobb szó rá.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff beszélt Bottasszal a verseny után és elnézést kért tőle az erőforrás meghibásodásáért, illetve egyet értett vele abban, hogy a kétkiállásos stratégia akár a versenyt is megnyerhette volna neki.

„Beszélgettünk egy jót, bocsánatot kértem a hibáért. Szerintem a két kiállással olyan pályára állt volna, amivel megnyerhette volna a futamot. De ez ilyen. Továbbra is technikai sportág a Forma-1. Ma mi hagytuk cserbe őt.”

