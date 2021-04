Wolff szerint Bottas nem volt közel a visszavonuláshoz

A Netflix Forma-1-es sorozatának, a Drive to Survive-nak a 3. évadában is külön részt szenteltek a Mercedesen belüli vetélkedésnek, ahol Valtteri Bottas elárulta, hogy azon is elgondolkodott, hogy visszavonuljon a sporttól, miután a 2018-as Orosz Nagydíjon a Mercedes arra utasította, hogy adja át a győzelmet Lewis Hamiltonnak.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szerint nem volt jele a valóságban annak, hogy Valtteri tényleg a visszavonuláson gondolkodott volna, és szerinte Valtteri nem is kezd majd mentális hadviselésbe Lewis Hamilton ellen, ahogyan azt Nico Rosberg tette 2016-ban.

„Az egy egészen borzalmas helyzet volt, ahol kénytelenek voltunk meghozni ezt a döntést. Szerintem szükség is volt erre, mert kiélezett csata volt köztünk és Sebastian (Vettel) között” – mondta Wolff a német médiának tartott sajtótájékoztatóján, amelyen a Motorsport.com is részt vett.

Még több F1 hír: Veszélyben a kanadai F1-es verseny, tavaly is beugró helyszín pótolhatja

„Valtteri feltartotta a vonatot, és pont Lewis került középre. Utálom az ilyen helyzeteket, el tudom képzelni, mennyire rossz lehetett ez neki. Valtteri azonban nem Nico, teljesen máshogyan dolgoznak. Benne is ott van a vágy, hogy legyőzze Lewist, de a saját módszerével, ami más, mint Rosbergé volt.”

„Minden a saját teljesítményétől, a saját elvárásaitól függ, politikai szurkálódások nélkül. Nicónak azonban ezek pont az erősségei közé tartoztak.”

„Természetesen nagyon letörte ez a helyzet, ezt meg is értem. De szerintem nem került közel a visszavonuláshoz, ahhoz túlságosan is akarja ezt. Azt azonban el tudom képzelni, hogy a verseny után, a pillanat hevében még nem értett meg mindent.”