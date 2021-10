Wolff szerint a Mercedes nem tudta lefedni a Red Bull agresszív taktikáját

Hamiltonnak ugyan sikerült lerajtolnia Verstappent, de a holland nem akart leszakadni róla a verseny elején, ezt kihasználva pedig a bikásoknál úgy döntöttek, hogy már a tizedik kör végén kihívják versenyzőjüket kereket cserélni, ezzel némileg meglepve ellenfelüket.

A Mercedes ezek után még három körig tartotta kint Hamiltont, de addigra Verstappen a friss gumikon már annyival gyorsabb volt, hogy a brit a bokszból már csak riválisa mögé tudott visszajönni.

Ezek után azzal próbálkoztak, hogy elnyújtják a hétszeres bajnok második etapját, ezzel komolyabb gumikülönbséget kialakítva, de végül ez sem volt elég ahhoz, hogy a leintésig visszavegyék a vezetést Verstappentől, aki így végül megnyerte az Amerikai Nagydíjat.

Wolff szerint a Red Bull korai kerékcseréje vakmerő döntés volt, a csapata pedig az adatok alapján nem akart rá egyből reagálni. „Látni lehetett az eltérő taktikákat. Az egyik csapat szükségből ment rá az elévágásra, egy igazán, hogy is mondjam, bátor megmozdulással, mert még nagyon korán volt. Aztán másodjára is ugyanezt csinálták.”

„Az utolsó szakaszban pedig látszott, hogy Verstappen tanult a futam középső részéből, mert ne vett ki annyit a gumikból az elején, így több maradt neki a végére. Igazából hátrányban voltunk, mert az autónk nem volt elég gyors a futam elején a közepes abroncson.”

„Nem mehettünk volna rá mi is egy korai cserére, mert a közepeseken meglévő adatok alapján nem tűnt úgy, hogy be tudtuk volna rendesen fejezni a versenyt egy korai kiállással” – magyarázta Wolff, ők miért nem hajtottak a bokszba rögtön Verstappen után.

A véghajrára aztán úgy fordult rá a két pilóta, hogy Hamiltonnak nyolc körrel frissebb gumijai voltak, és egy adott ponton egy másodperccel is gyorsabb volt, mint ellenfele. A csapatfőnök viszont arról is szót ejtett, hogy nem akarták még tovább kint tartani Hamiltont a második etap során, mert már túlságosan is sok időt kezdett veszíteni.

„Egy adott ponton egyszerűen már túl lassú vagy és túl sok időt veszítesz. Ez volt a helyzet a második kerékcsere előtt, amikor ugyan Sergio nem helyezett minket nyomás alá, de egyszerűen túl lassan mentünk már. Mindig meg kell találni az egyensúlyt a gumikülönbség kialakítása és az időveszteség mértéke között.”

Az osztrák csapatfőnök ettől függetlenül csak dicsérni tudta versenyzőjét, amiért „remekül” vezetett, hogy behozza a Verstappennel szembeni hátrányát, mielőtt a különbség stabilizálódott volna. „Behozta az autót, nyugodt maradt, még úgy is, hogy az elején 6,5 másodperc, a végén pedig 8,5 volt a lemaradása.”

„Növelte a tempót, egy adott ponton komoly különbség volt, és mindent briliánsan csinált. A végén pedig egyszerűen nem volt elég közel. Ha egy másik autót követsz, akkor elkezdesz kicsikét szenvedni, és ha talán lett volna még két körünk, ki tudja? Ezen már túl vagyunk viszont, és gratulálni kell a Red Bullnak a taktikájuk miatt.”

