Wolff: Még lehet esélyünk a bajnokságban!

A csillagosok egyértelműen az idei szezon legbiztatóbb futamán vannak túl a W13-assal, amely a Barcelonába hozott fejlesztésekkel jelentősnek mondható javuláson ment át, és a verseny során egy ideig képesek voltak felvenni a harcot a Red Bullokkal is.

Wolff még egy olyan kijelentést is el mert ejteni, hogy érzése szerint Lewis Hamilton az első körös ütközés nélkül akár a futamgyőzelemért is mehetett volna. Ezt persze már sosem tudjuk meg, de a Mercedesnél újra látni az örömet, és a csapatfőnök is úgy véli, hogy van még feljebb.

Amikor megkérdezték tőle, hogy vissza tudnak-e csatlakozni a bajnoki harcba, Wolff óvatosan ugyan, de úgy fogalmazott, hogy lát erre esélyt. „A mai futamon látott autónk a korábbi szezonokra emlékeztetett engem, amikor 30 másodperccel vagyunk a mezőny mögött, de mégis vissza tudunk jönni az elejébe és a dobogós helyek közelébe.”

„Ez pedig igazán biztató, és megmutatja, hogy egy újabb lépést tettünk. Hogy harcolhatunk-e a bajnoki címért? Úgy gondoljuk, igen. Ehhez azonban egy olyan autó kell, amely képes az első és második helyen végezni.”

„Azt gondolom, van okunk azt hinni, hogy el tudunk jutni odáig, de persze az esélyek ellenünk szólnak. Az autóversenyzés viszont egy másfajta kávéház. Láttuk ma is, hogy a Ferrari nem szerzett sok pontot, pedig jó helyzetben voltak. Mi most teljes erővel a gázt tapossuk, hogy visszahozzuk magunkat a játékba” – zárta határozottan Wolff.

