Wolff: Szerettem volna még jobb helyzetbe hozni a Mercedest…

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nyíltan beszélt arról, hogy az új Concorde-egyezménnyel kapcsolatos tárgyalások során úgy érezte, nem ismerik el eléggé a német autómárka az utóbbi időben a Forma-1-ben betöltött szerepét.

Ennek ellenére a Mercedes is eljutott a tárgyalások utolsó fázisába, és az összes többi csapattal egyetemben aláírták az új egyezményt, amellyel elkötelezték magukat a sport iránt a 2021 és 2025 közötti időszakra.

Amikor a pénteki sajtótájékoztatón Wolffot arról kérdezték, hogy miért írtak alá az elégedetlenségük ellenére is, azt válaszolta, hogy a csapatának és a Forma-1-nek is azt kellett tennie, ami jót tesz a sportnak.

„Nos, végül is egy tárgyalásról van szó. Nagyon tisztelem Chase Carey-t és sok komplikációval kellett megbirkóznia a tárgyalások során. Mindenkinek különböző elképzelései és különböző céljai vannak.”

„A másik oldalról megközelítve a dolgot, azért mondtam ezt nyíltan a tárgyalási folyamatról, mert úgy éreztem, hogy a Mercedes szerepét – itt főleg az utóbbi 7 évről beszélek – talán nem úgy ismerték el pénzügyi szempontból, ahogy azt szerettem volna.”

„Viszont azt gondolom, hogy Chase keményen dolgozott azért, hogy jobb legyen a show, és hogy egyenlőbb legyen a pénzelosztás, amit szerintem sikerült is elérni. Nyilvánvalóan szerettem volna még jobb helyzetbe hozni a Mercedest, de ez van.”

„A tárgyalások utolsó szakaszában megegyeztünk néhány kompromisszumban, amelyek be is kerültek az egyezménybe. De minden tárgyalás ilyen, valószínűleg az a legjobb kimenetel, ha egyik fél sem elégedett teljes mértékben a kimenetellel.”

A Ferrari eközben meglehetősen elégedetten írta alá az egyezményt, hiszen megtarthatták a vétó-jogukat és továbbra is kapnak pénzt azért, mert történelmi csapatnak számítanak. A csapatfőnök Mattia Binotto azt viszont elmondta, hogy a költségvetési sapka bevezetése kihívást fog jelenteni a csapatának.

„Azt gondolom, hogy fontos a sport stabilitásának szempontjából, hogy egyértelműek legyenek a szabályok. Ugyanez vonatkozik az új szabályokra is, amelyekben most már pénzügyi szabályok is vannak.”

„Szerintem a költségvetési sapka nagy kihívást fog jelenteni nekünk, de jó lépés a sport szempontjából, ahogy a Ferrari pénzügyeire is jó hatással lesz a jövőben.”

„Azt gondolom, hogy az új Concorde-egyezmény, amelyben a pénzelosztás egyenlőbb lesz a csapatok között, a kisebb és a nagyobb csapatok számára is fontos lépés volt, hogy pénzügyileg fenntarthatóbb legyen a sport.”

„Tehát véleményem szerint ezek pozitív hozományok voltak, amelyek a sportot erősebbé fogják tenni a jövőre nézve, és remélhetőleg a show is jobb lesz.” – mondta Binotto.

Wolff elmondása szerint pedig összességében az a legnagyobb pozitívum a tárgyalások kapcsán, hogy senki sem érzi úgy, hogy teljesen nyert az új egyezménnyel.

„Szerintem mindannyiunknak az az érzése, hogy elérhettünk volna még többet. De ahogy már mondtam, talán sikerült olyan eredményre jutnunk, amelynek köszönhetően a jövőben is jól együtt tudunk dolgozni.”

„Ha az egyik fél feláll és azt mondja, hogy ő járt a legjobban az új egyezménnyel, akkor a többiek sértve érzik magukat.” – zárta Wolff.

