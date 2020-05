Wolff szeretné megszerezni a 7. címet Hamiltonnal a Mercedesnél, de talán nem lesz ott minden futamon

A Mercedes 2014 óta legyőzhetetlen, és ezt vehetjük akár szó szerint is, mert az elmúlt években kivétel nélkül ők szerezték meg a bajnoki címeket. A Ferrari és a Red Bull sem tudta legyőzni a németeket, de igazán megszorongatni sem.

Toto Wolff nagyon fontos szerepet játszik a csapatnál, ahol részvényes is, de az utóbbi időben sok olyan pletyka jelent meg, miszerint az osztrák távozhat, és az Aston Martinhoz szerződhet, ahol ugyancsak vásárolt magának részvényeket.

A Mercedes szóvivője azonban elmondta, ez nincs hatással Wolff jelenlegi szerepére, aki hozzátette, a közeljövőben is marad a márkánál, így továbbra is ő lesz a csapat főnöke, valamint a motorsport részleg vezetője.

Toto Wolff, husband of Susie Wolff, Team Principal of Venturi Fotó készítője: Alastair Staley / Motorsport Images

Toto az Osterreich lapnak is úgy fogalmazott, hogy marad a Mercedesnél, de érdekes lesz látni, hogy mi lesz az új szerződésével, amit hivatalosan még mindig nem írt alá. Ezzel együtt a többi gyártóhoz és csapathoz hasonlóan a Mercedes sem bólintott rá az F1 alapját jelentő új Concorde Egyezményre.

„2020-ban is én vagyok a csapat főnöke a Mercedesnél, még akkor is, ha másképpen osztom be az időmet, és nem vagyok ott minden versenyen.” - árulta el Wolff, idézvén a nyilatkozatát Motorsport Nextgen-Auto.

„Részese akarok lenni Lewis Hamilton hetedik világbajnoki címének.” - tette hozzá Wolff, aki remek kapcsolatot ápol Hamiltonnal. A brit sem írta még alá az új szerződését, de minden bizonnyal ez hamarosan meg fog történni.

Hamilton a jelentések szerint Balin tartózkodik, ott próbálja meg átvészelni a vírusos időszakot, de természetesen sokat edz, és mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb módon készüljön fel a 2020-as bajnokságra.

„Sokat utazott, de most neki is van ideje a pihenésre, ugyanakkor tudja, hogy miként kell pozitívan felhasználni ezt a helyzetet. Nagyobb motivációval fog visszatérni, mint korábban, és ezt minden telefonhívásnál elmondja.”

