Wolff: szabadon versenyezhet Russell és Bottas!

Azok után, hogy George Russell az első időmérő edzését teljesítette a Mercedesszel, csak 26 ezredmásodperccel maradt le a pole-pozícióról, és őszintén csalódott volt amiatt, hogy nem sikerült megvernie újdonsült csapattársát, Valtteri Bottast.

Annak ellenére, hogy a Mercedes tagadta azt a feltételezést, hogy most mérik fel, kit lenne érdemes 2022-ben szerződtetniük Hamilton mellé, Russell számára egyáltalán nem tét nélküli a verseny, hiszen világszerte szakértők százai szerint a jövő bajnoka edződik a Williamsben, ezt pedig most is megmutathatná a 22 éves brit (Hamilton 22 évesen debütált az F1-ben).

Russell nem csak az első Forma-1-es pontjait, de az első futamgyőzelmét is megszerezhetné ma délután, ebben pedig nem fogja megakadályozni a Mercedes sem, mivel a csillagosok már a konstruktőri, és az egyéni bajnoki címet is bezsebelték.

Toto Wolff szerint nincs semmilyen háttérben fűződő ellentét a két pilóta között, annak ellenére, hogy Bottas nagyon pesszimistán nyilatkozott az időmérőt követően, és kijelentette, hogy szabadon versenyezhetnek ma.

„Az biztos, hogy szoros lesz az eredmény, de nem látok semmilyen rivalizálást a csapaton belül. Valtteri már a csapat tagja, neki nem kell semmit bizonyítania. George dolga azonban még egyszerűbb, rajta nincs semmilyen nyomás, neki nincs veszítenivalója.”

„Természetesen Verstappen sem lesz annyira boldog, hogy újabb pilóta érkezett közé, és a győzelem közé. George továbbra is hátrányból indul, kicsi neki a pilótafülke, a kuplung is kicsit az ujjaihoz képest.”

„Ugyanazt várom el tőle vasárnap, mint az időmérőn, és egyelőre minden feltételezésünket igazolta. Mint mondtam, elégedett vagyok vele, de nem lepett meg a teljesítménye.”

Wolff azt is hozzátette, hogy a versenyen sem fogják második szerepre kényszeríteni Bottas mögött.

„Szó sincs ilyesmiről, szabadon versenyezhetnek. Ezzel tartozunk mindenkinek. Elengedjük a pórázokat.”

