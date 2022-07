Wolff: Sok csapatfőnök csak egy „trükkre” képes!

A Forma-1-ben számos újdonságot vezettek be az utóbbi időkben: megjelent a költségvetési sapka, amelynek következtében már a legnagyobb csapatok sem költhetnek többször annyit, mint a kisebb istállók, emellett idén már teljesen új autókkal versenyeznek a csapatok, amelyeknek a megugró infláció is megnehezíti a dolgát.

Ennek hatására emelték is a sapka összegét, viszont csak 3 százalékkal. Ennek kapcsán a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azt mondta, hogy a rivális csapatfőnökök csak azzal törődnek, hogy a saját csapatuknak mi a legjobb, eközben pedig figyelmen kívül hagyják a nagyobb képet:

Még több F1 hír: Russell elárulta, újabb fejlesztésekkel készülnek a francia hétvégére

„Sok olyan csapatfőnök van a sportágunkban, akik csak egy „trükkre” képesek: nagyon jól vezetik a csapataikat, ez kétségtelen, de szerintem távolabbi fókusszal is rendelkezned kell a területeden.”

„Hiszem, hogy csak akkor lehetsz igazán jó, ha képes vagy a saját szerepkörödet, a saját csapatodat és a sportágat is a tágabb világ perspektívájába helyezni. Szerintem nekem sokat segített abban a 20 éves pénzügyi hátterem, hogy ne csak magamat fejlesszem, hanem a csapatomat is azzá a kereskedelmi operációvá építsem, amit ma is láthatunk.”

„De persze még mindig tanulok. 49 plusz egy éves vagyok, és kíváncsian várom, hogy ez a pályamodell merre visz a jövőben” – mondta Wolff a Square Mile-nak adott interjújában.

Hamilton elmondta, ki volt a legkeményebb ellenfele az F1-ben...

A leggyorsabb F1-es autók, amik sosem nyertek világbajnokságot!