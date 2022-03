Wolff: soha többet nem akarok Masival beszélni

A Duel: Hamilton vs Verstappen című dokumentumfilmben a Mercedes csapatvezetője elég messzire ment, és igazából azt állítja, hogy a Red Bull sportigazgatója, Jonathan Wheatley az ő oldalukra állította Michael Masit.

A kettejük kapcsolatát egy „brománcként” írta le, és Wolff szerint „Wheatley elvégezte a munkáját”. „Sikerült neki Michael Masit a maguk oldalára állítani, de nemcsak Abu Dhabiban, hanem már előtte is, szóval Max elég sokkal tartozik neki.”

A csapatvezető arról is beszélt, hogy szeretné most már maga mögött hagyni a történteket. „Nem beszéltem vele, és soha többé nem is szeretnék beszélni vele” – tette egyértelművé Wolff a helyzetet.

„A döntései rosszak voltak, és biztos vagyok benne, hogy bánja őket. Az FIA-nak jóval hamarabb látnia kellett volna, hogy probléma van. Gond volt a struktúrával, gond volt a személyekkel is.”

Ezek után pedig egy focis hasonlattal állt elő, hogy szemléltesse, mi történt a tavalyi szezonzárón. „Ez olyan, mint egy focimeccs, ahol az egyik csapat 1-0-ra vezet, majd a bíró hirtelen úgy dönt, hogy 0-0 az állás és aranygól következik. Aki gólt szerez, az győz. Nekünk pedig ráadásul cipő nélkül kell játszanunk.”

Ami pedig Verstappent illeti: „Átérzem Max helyzetét. Megérdemli a világbajnokságot… én most itt csak Abu Dhabiról beszélek.” Úgy tűnik tehát, hogy Wolff hiába mondja azt, hogy tovább kell lépni, mégsem tudja teljesen elengedni ezt a helyzetet, pedig lassan megkezdődik a 2022-es szezon, amikor eljöhet számukra a visszavágás ideje.

