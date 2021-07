Wolff: Sikerült a felére csökkentenünk a teljesítménybeli hátrányunkat

Toto Wolff az F1.com-nak arról nyilatkozott, hogy a szimulátornak és a Silverstone-ba hozott fejlesztéseknek köszönhetően sikerült a felére csökkenteniük a teljesítménybeli hátrányukat a Red Bull-lal szemben.

Az osztrák elmondta, a világbajnoki második helyezett pilótájuk, Lewis Hamilton nem rajong a szimulátorért, de belátja, hogy hasznos eszköz, és mindent meg kell tenniük a sikerért:

„Korábban a szimulátor nem volt Lewis kedvence, de úgy gondolom, hogy a kategóriájában a miénk a legjobb szimulátor, és most már Lewis is kezdi látni az előnyeit. Annyira kemény küzdelmet vívunk, hogy a legkisebb javulásért is mindent meg kell tennünk.”

„Éppen ezért együtt fejlődünk, hogy még jobban megértsük az autónkat, és a szimulátor segítségével jobbá is tegyük azt.”

Wolff a Silverstone-ba hozott fejlesztéseik kapcsán azt mondta, hogy bár nem voltak nagy fejlesztések, viszont kiemelte, sok kicsi sokra megy.

„A brit nagydíjhétvégére hozott fejlesztéseink nem voltak nagyok, de ha a sok kis fejlesztés okozta javulást összeadjuk, az már sokat számíthat. Azt gondolom, hogy még nem járunk annál a teljesítménynél, amire a Red Bull képes.”

„Viszont sikerült a felére csökkentenünk a hátrányunkat, és minden követ meg kell mozgatnunk, ahogy azt Lewis és a teljes csapat teszi. Lesznek trükkösebb és jobb hétvégéink is, de fontos, hogy ennyi pontot tudtunk gyűjteni Silverstone-ban.”

A Brit Nagydíjon aratott sikernek köszönhetően a Mercedes a konstruktőri pontversenyben 4 pontra közelítette meg a Red Bullt, míg egyéniben Hamilton hátránya 8 egységre csökkent.

Figyelem! Fontos változás a Magyar Nagydíjra való belépéssel kapcsolatban!